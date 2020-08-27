Confrontos armados crescem 78% no Espírito Santo em apenas um ano

"A criminalidade deixa a gente apreensivo. Sair depois das 20h ou 21h é perigoso. Esses tempos, eu tinha acabado de chegar em casa e ouvi um tiroteio na rua de trás"

Se o Espírito Santo tem sofrido com tiroteios é porque criminosos têm tido acesso a armamentos, alguns de grosso calibre. Só neste ano, as polícias do Estado já apreenderam 1.878 armas de fogo, sendo 811 na Grande Vitória. Porém, retirá-las de circulação é apenas uma parte da solução do problema.