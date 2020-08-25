Polícia prende oito suspeitos de integrar facção criminosa de Cariacica

Agentes da Polícia Militar, Polícia Civil e Força Nacional deflagaram operação na Grande Vitória e interior Crédito: Divulgação / SESP

A reportagem da TV Gazeta confirmou que um dos detidos é Délio Campos Júnior, o principal alvo da operação, apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas do bairro Porto Novo. De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, Eduardo Khaddour, a quadrilha atua na região do Morro do Quiabo e aterrorizava os moradores da comunidade. Três membros não foram localizados pela polícia e continuam foragidos: Eduardo Lucas dos Santos Oliveira, conhecido como "Dudu", Felipe Domingos Lopes, o "Boizão" e Vinicius Domingos Lopes, o "Cara de Vaca".

A DHPP de Cariacica disponibilizou um contato por meio do qual a população pode denunciar qualquer paradeiro dos três foragidos. As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp do número (27) 98802-3810.

Felipe (esq.), Vinicius (centro) e Eduardo (dir.) seguem foragidos da polícia Crédito: Divulgação/PCES

"Essa associação criminosa, que atua em Porto Novo e adjacências, tem como ponto central de atuação, de guarda de material e de articulação criminosa o Morro do Quiabo. Identificamos 30 endereços que eram utilizados pelos membros dessas associação criminosa e, na manhã de hoje, deflagramos essa operação para cumprir os mandados de busca e apreensão e de prisão. São elementos que estavam tocando o terror na comunidade local, expulsando os moradores, os obrigando a guardar armas, entorpecentes, cometendo todo o tipo de crime", disse.

Khaddour ainda apontou que a investigação que culminou na operação durou entre seis e sete meses e, no decorrer das apurações, outros membros da facção foram detidos e até mortos. Nesta terça (25), foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão.

"No curso da operação, outros membros foram presos. Um elemento, que era alvo da investigação, foi morto no final de semana passado em razão de um confronto que teve no bairro Nova Esperança. Ele era alvo da operação e tinha um mandado de prisão em aberto. A gente destaca a prisão feita pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher, que, na semana passada, prendeu um elemento bastante relevante da atuação na localidade", afirmou.