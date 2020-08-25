Operação policial caça traficantes e assassinos no ES e MG

Agentes da Polícia Militar, Polícia Civil e Força Nacional deflagaram operação na Grande Vitória e interior Crédito: Divulgação / SESP

Polícia Civil e Agentes da Polícia Militar Força Nacional realizam uma operação de combate ao tráfico de drogas e homicidas na Grande Vitória, no interior do Estado e em Minas Gerais. Batizada de Rebocador, a operação visa cumprir 30 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão contra uma organização criminosa que atua em Cariacica . De acordo com informações da TV Gazeta, o principal alvo da operação já foi preso. Délio Campos Júnior é apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas do bairro Porto Novo, em Cariacica.

Os policiais estão nas ruas desde às 4h30 desta terça-feira (25) no cumprimento dos mandados, segundo o secretário estadual da Segurança Pública, Alexandre Ramalho.

"É uma operação integrada entre Polícia Militar, Polícia Civil e Força Nacional, combatendo organizações criminosas que atuam especificamente no tráfico de drogas e homicídios na região de Porto Novo, Porto de Santana, e tem uma ramificação para Terra Vermelha, Baixo Guandu e Aimorés/MG. Então, estamos com a operação integrada, mobilizando esses locais e abordando" Alexandre Ramalho - Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Agentes da Polícia Militar, Polícia Civil e Força Nacional deflagaram operação na Grande Vitória e interior Crédito: Divulgação / SESP

O secretário Alexandre Ramalho explicou que todos esses locais têm alguma relação com os traficantes do bairro Porto Novo. É uma organização criminosa que lida com tráfico de entorpecentes e tem ramificações nesses municípios, disse. Até o início desta tarde, cerca de 20 pessoas já haviam sido presas em toda a operação, sendo 15 em flagrante.

A operação Rebocador teve a participação de mais de 100 policiais e contou com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), em uma ação no alto do Morro do Quiabo, em Cariacica. Todas as vezes que fizemos operação na parte de baixo, eles correm para cá, que é uma região de mata, manguezal", explicou José Lopes, superintendente de polícia especializada.

CHEFE DO TRÁFICO PRESO

De acordo com a reportagem da TV Gazeta, o principal alvo da operação foi preso. Se trata de Délio Campos Júnior, apontado como chefe do tráfico de drogas do bairro Porto Novo, em Cariacica. Ao todo, cerca de 20 pessoas foram presas durante a operação.