Polícia faz operação contra o comércio ilegal de armas em Jaguaré, no ES

Uma operação de combate ao comércio ilegal de armas de fogo foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (20), em Jaguaré, na Região Norte do Espírito Santo. Ao todo, 25 policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão em pontos da região.
A ação, coordenada pela Delegacia de Jaguaré, contou com apoio de investigadores e delegados de São Mateus e Linhares. O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, acompanhou os trabalhos. Duas pistolas calibre .380, mais de mil munições e R$ 5 mil em dinheiro foram apreendidos. Além disso, cinco pessoas foram presas, sendo três delas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munição, e duas por mandados de prisão de homicídio e estupro.
Estamos fazendo essas operações constantemente com objetivo de inibir a atuação desses bandidos. Hoje, o foco foi o comércio ilegal de armas, que geralmente vão parar nas mãos de traficantes que cometem homicídios, na disputa pelo controle do tráfico na região. Não vamos parar com as operações enquanto não conseguirmos identificar cada pessoa envolvida com crime violento e organizado, finalizou o secretário.