Polícia faz operação contra o comércio ilegal de armas em Jaguaré, no ES

A ação, coordenada pela Delegacia de Jaguaré, contou com apoio de investigadores e delegados de São Mateus e Linhares. O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, acompanhou os trabalhos. Duas pistolas calibre .380, mais de mil munições e R$ 5 mil em dinheiro foram apreendidos. Além disso, cinco pessoas foram presas, sendo três delas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munição, e duas por mandados de prisão de homicídio e estupro.