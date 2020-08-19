O material genético do feto que a menina - grávida depois de ser estuprada - carregava deve chegar ao Espírito Santo até o próximo sábado, dia 22 de agosto. Essa, pelo menos, é a expectativa da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), com base nas informações passadas pela Polícia Técnico-científica do Pernambuco.
DNA do feto de menina estuprada deve chegar ao ES no fim de semana
Após a chegada dessa amostra ao território capixaba, será feito um teste de comparação com o DNA do tio da vítima, que é o acusado e o principal suspeito de estuprar a sobrinha, de apenas dez anos de idade. O objetivo é confirmar se o feto foi fruto dos abusos sexuais praticados por ele.
30 dias
é o prazo mínimo para a conclusão do procedimento de DNA, que será realizado no laboratório da Polícia Civil do ES
Delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda explicou que essa é uma prova técnico-científica que vai ser feita para corroborar com o obtido pelo restante da investigação. Ou seja, é uma forma de atestar a materialidade do crime pelo qual o tio é acusado.
Em um vídeo, o homem de 33 anos alegou que outros dois parentes da menina também teriam abusado sexualmente dela. No entanto, para a polícia capixaba, ele é o único suspeito. Com medo de ser linchado, ele se entregou e admitiu ter estuprado a sobrinha.
RESUMO DO CASO
O crime veio a público no início de agosto, depois de a menina procurar um hospital estadual de São Mateus, com dores abdominais. Exames constataram que ela estava grávida, o que a levou a revelar que era abusada sexualmente pelo tio desde 2016. Ou seja, desde quando ela tinha apenas seis anos de idade.
Por direito previsto em lei, a menina interrompeu a gravidez no último final de semana, em um hospital da cidade de Recife (PE). Nesta quarta-feira (19), o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam) confirmou que ela já recebeu alta. No futuro, ela pode ser acolhida por programas de proteção e até mudar de nome.
Já o tio dela estava foragido desde o dia 12 de agosto, mas acabou preso na madrugada dessa terça-feira (18), na casa de parentes, em Betim (MG). Horas depois, ele foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) em Vitória; e à noite deu entrada em uma penitenciária do Complexo de Xuri, em Vila Velha.