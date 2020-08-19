Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prova concreta

DNA do feto de menina estuprada deve chegar ao ES no fim de semana

Exame vai confirmar se gravidez da menina de 10 anos foi consequência dos estupros praticados pelo tio, mas pode levar mais de um mês para ser concluído
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 18:10

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 18:10

Suspeito de estuprar menina de 10 anos chegando ao Dml, em Vitória. O suspeito foi preso na cidade de Betim/MG e encaminhado para o Dml.
Procedimento genético será realizado pelo laboratório da Polícia Civil do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
O material genético do feto que a menina - grávida depois de ser estuprada - carregava deve chegar ao Espírito Santo até o próximo sábado, dia 22 de agosto. Essa, pelo menos, é a expectativa da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), com base nas informações passadas pela Polícia Técnico-científica do Pernambuco.
DNA do feto de menina estuprada deve chegar ao ES no fim de semana
Após a chegada dessa amostra ao território capixaba, será feito um teste de comparação com o DNA do tio da vítima, que é o acusado e o principal suspeito de estuprar a sobrinha, de apenas dez anos de idade. O objetivo é confirmar se o feto foi fruto dos abusos sexuais praticados por ele.

30 dias

é o prazo mínimo para a conclusão do procedimento de DNA, que será realizado no laboratório da Polícia Civil do ES
Delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda explicou que essa é uma prova técnico-científica que vai ser feita para corroborar com o obtido pelo restante da investigação. Ou seja, é uma forma de atestar a materialidade do crime pelo qual o tio é acusado.
Em um vídeo, o homem de 33 anos alegou que outros dois parentes da menina também teriam abusado sexualmente dela. No entanto, para a polícia capixaba, ele é o único suspeito. Com medo de ser linchado, ele se entregou e admitiu ter estuprado a sobrinha.

RESUMO DO CASO

crime veio a público no início de agosto, depois de a menina procurar um hospital estadual de São Mateus, com dores abdominais. Exames constataram que ela estava grávida, o que a levou a revelar que era abusada sexualmente pelo tio desde 2016. Ou seja, desde quando ela tinha apenas seis anos de idade.
Por direito previsto em lei, a menina interrompeu a gravidez no último final de semana, em um hospital da cidade de Recife (PE). Nesta quarta-feira (19), o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam) confirmou que ela já recebeu alta. No futuro, ela pode ser acolhida por programas de proteção e até mudar de nome.
Já o tio dela estava foragido desde o dia 12 de agosto, mas acabou preso na madrugada dessa terça-feira (18), na casa de parentes, em Betim (MG). Horas depois, ele foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) em Vitória; e à noite deu entrada em uma penitenciária do Complexo de Xuri, em Vila Velha.

Veja Também

Policial é suspeito de estuprar a própria filha de 13 anos no ES

MPES quer que Sara Winter pague R$ 1 milhão por vazar dados de menina estuprada

80% dos estupros contra criança são cometidos por parentes, diz delegado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados