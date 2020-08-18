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Atrás das grades

Acusado de estuprar e engravidar menina de 10 anos dá entrada em presídio no ES

Tio da criança de 10 anos ficará preso no Complexo de Xuri, em Vila Velha, em uma unidade destinada a autores de crimes sexuais; ele foi detido em Minas Gerais

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 19:18
Suspeito de estuprar menina de 10 anos chegando ao Dml, em Vitória. O suspeito foi preso na cidade de Betim/MG e encaminhado para o Dml.
Abusos sexuais aconteceriam há quatro anos; vítima é sobrinha do homem acusado pelos crimes Crédito: Vitor Jubini
Acusado de estuprar e engravidar uma menina de apenas dez anos, o tio da vítima deu entrada no sistema prisional capixaba por volta das 19h desta terça-feira (18). Ele ficará detido em uma unidade destinada à custódia de autores de crimes sexuais, na Penitenciária de Vila Velha V, que faz parte do Complexo de Xuri.
Acusado de estuprar e engravidar menina de 10 anos dá entrada em presídio no ES
As informações foram passadas pela Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), por meio de nota, após questionamento de A Gazeta. Responsável pela administração dos presídios do Espírito Santo, a pasta garantiu que "os procedimentos adotados seguem o previsto em portaria e na lei de execuções penais".

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Foragido desde o último dia 12 de agosto, o homem de 33 anos acabou detido durante essa madrugada na cidade de Betim, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, ele estava na casa de parentes e se entregou com medo de ser linchado. Nessa tarde, ele foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
O caso veio à público no último dia 9 de agosto, quando a menina se dirigiu a um hospital estadual em São Mateus. Grávida devido aos estupros, a vítima contou que era abusada há quatro anosLevada para o município de Recife (PE), a criança teve a gravidez interrompida no último domingo (16).

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