Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ulisses Guimarães

Jovem de 18 anos é atingida por bala perdida em tiroteio em Vila Velha

A vítima contou à polícia que seguia de bicicleta para a casa do namorado quando percebeu que estava no meio de um tiroteio, por volta das 20h30 desta terça-feira (25)

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 07:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 07:56
Disparos por arma de fogo: bala perdida
Jovem foi atingida por bala perdida enquanto seguia de bicicleta para a casa do namorado Crédito: Divulgação
Uma jovem de 18 anos foi vítima de uma bala perdida durante um tiroteio entre gangues rivais no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. O caso aconteceu por volta das 20h30 desta terça-feira (25). 
De acordo com informações da TV Gazeta, a jovem contou à polícia que seguia de bicicleta para a casa do namorado quando percebeu que estava no meio de um tiroteio. Ela disse que tentou correr com a bicicleta, mas acabou sendo atingida  nas nádegas por um dos disparos.
Mesmo baleada, a menina conseguiu pedalar até a casa do namorado. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.
A polícia fez buscas no local para tentar localizar os homens que participaram do tiroteio, mas ninguém foi preso.
Com informações de Daniela Carla da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados