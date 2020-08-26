Jovem de 18 anos é atingida por bala perdida em tiroteio em Vila Velha

Uma jovem de 18 anos foi vítima de uma bala perdida durante um tiroteio entre gangues rivais no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. O caso aconteceu por volta das 20h30 desta terça-feira (25).
De acordo com informações da TV Gazeta, a jovem contou à polícia que seguia de bicicleta para a casa do namorado quando percebeu que estava no meio de um tiroteio. Ela disse que tentou correr com a bicicleta, mas acabou sendo atingida nas nádegas por um dos disparos.
Mesmo baleada, a menina conseguiu pedalar até a casa do namorado. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.
A polícia fez buscas no local para tentar localizar os homens que participaram do tiroteio, mas ninguém foi preso.
Com informações de Daniela Carla da TV Gazeta