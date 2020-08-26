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Na cadeia

Polícia prende dupla envolvida em tiroteios em bairro de Vila Velha

Militares presenciaram dois homens de 19 e 21 anos atirando em direção a uma rua do bairro Primeiro de Maio na noite desta terça-feira (25). Além de prendê-los, a PM também apreendeu dois revólveres de calibre 38 na abordagem

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 11:55
Polícia
Dois revólveres calibre 38 foram apreendidos com a dupla presa no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha Crédito: Divulgação/PM
Dois homens foram detidos por policiais militares após uma tentativa de homicídio ocorrida noite desta terça-feira (25), no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. Eles são suspeitos de envolvimento em constantes confrontos armados no local, segundo informado pela assessoria da Polícia Militar.
Segundo a PM, policiais da Força Tática realizavam o patrulhamento quando ouviram disparos de arma de fogo. Em seguida, foi solicitado, via rádio, apoio da Força Tática do 4º Batalhão.

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A equipe que já realizava o policiamento na região desembarcou da viatura e iniciou o patrulhamento a pé, até que os militares visualizaram dois indivíduos armados e atirando em direção ao final da rua.
Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos fugiram pulando o portão de um terreno baldio. A PM informou que eles foram seguidos pelos militares, que visualizaram o momento em que a dupla jogou as armas em um telhado e deitaram no chão. Foi feita a abordagem aos indivíduos e também busca pessoal. Com um deles os policiais encontraram cinco reais. No telhado foram localizados dois revólveres de calibre 38.
Durante as diligências, as equipes receberam a informação de que os dois detidos estavam constantemente envolvidos em diversos confrontos armados no bairro. Segundo a denúncia, devido aos disparos desta terça-feira, um indivíduo teria sido baleado e socorrido por populares ao Hospital Evangélico, no mesmo município. Além disso, a dupla havia efetuado disparos na tarde da última segunda-feira (24), no mesmo bairro.
Militares foram até o hospital e o indivíduo baleado passou as mesmas características dos detidos como sendo os autores dos disparos de que o atingiram.
Os dois suspeitos de 19 e 21 anos e o material apreendido com eles foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os dois foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio qualificada por motivo torpe e com impossibilidade de defesa da vítima. Após os procedimentos de praxe foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana, onde permanecem à disposição da Justiça.

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