Polícia prende dupla envolvida em tiroteios em bairro de Vila Velha

Dois revólveres calibre 38 foram apreendidos com a dupla presa no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha Crédito: Divulgação/PM

Primeiro de Maio, em Dois homens foram detidos por policiais militares após uma tentativa de homicídio ocorrida noite desta terça-feira (25), no bairro, em Vila Velha . Eles são suspeitos de envolvimento em constantes confrontos armados no local, segundo informado pela assessoria da Polícia Militar

Segundo a PM, policiais da Força Tática realizavam o patrulhamento quando ouviram disparos de arma de fogo. Em seguida, foi solicitado, via rádio, apoio da Força Tática do 4º Batalhão.

A equipe que já realizava o policiamento na região desembarcou da viatura e iniciou o patrulhamento a pé, até que os militares visualizaram dois indivíduos armados e atirando em direção ao final da rua.

Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos fugiram pulando o portão de um terreno baldio. A PM informou que eles foram seguidos pelos militares, que visualizaram o momento em que a dupla jogou as armas em um telhado e deitaram no chão. Foi feita a abordagem aos indivíduos e também busca pessoal. Com um deles os policiais encontraram cinco reais. No telhado foram localizados dois revólveres de calibre 38.

Durante as diligências, as equipes receberam a informação de que os dois detidos estavam constantemente envolvidos em diversos confrontos armados no bairro. Segundo a denúncia, devido aos disparos desta terça-feira, um indivíduo teria sido baleado e socorrido por populares ao Hospital Evangélico, no mesmo município. Além disso, a dupla havia efetuado disparos na tarde da última segunda-feira (24), no mesmo bairro.

Militares foram até o hospital e o indivíduo baleado passou as mesmas características dos detidos como sendo os autores dos disparos de que o atingiram.