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Sul do ES

PRF apreende pássaros silvestres dentro de carro na BR 101 em Itapemirim

Onze aves, de espécies conhecidas popularmente como Coleiro e Curió, foram apreendidas dentro de um carro que passava quilômetro 414 da rodovia federal. A Polícia Rodoviária Federal encaminhou a ocorrência para a delegacia de Itapemirim

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 10:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 10:40
Pássaros silvestres apreendidos pela PRF na BR 101 em Itapemirim
Pássaros silvestres apreendidos pela PRF na BR 101 em Itapemirim Crédito: Divulgação / PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 11 pássaros silvestres na noite de domingo (24), no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. As aves, conhecidas popularmente como Coleiro (sem anilhas) e Curió (anilhados) estavam no interior de um veículo.
Segundo informações da PRF, policiais rodoviários realizavam fiscalização no quilômetro 414 da BR 101, em Itapemirim, quando abordaram um carro Toyota Corolla com três ocupantes. Além do condutor de 37 anos, seguiam como passageiros um senhor de 67 anos e um homem de 32. Durante a fiscalização, os policiais notaram contradições na declaração do condutor. Ao realizarem vistoria no interior do veículo, os policiais localizaram as aves acomodadas em várias gaiolas.
Pássaros silvestres apreendidos pela PRF na BR 101 em Itapemirim
Pássaros silvestres apreendidos pela PRF na BR 101 em Itapemirim Crédito: Divulgação / PRF
Questionados sobre a procedência e propriedade dos pássaros, um dos passageiros, o rapaz de 32 anos, assumiu ser o proprietário e informou aos agentes que os havia adquirido de um criador no estado da Bahia. Informou ainda que ele também seria criador, com registo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Mas, quando solicitado não apresentou a Guia de Transportes de Animais (GTA) ou qualquer outra documentação que comprovasse suas afirmações.
Diante do fato, foi acionada equipe do Ibama para adoção dos procedimentos necessários. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Itapemirim.

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