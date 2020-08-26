PRF apreende pássaros silvestres dentro de carro na BR 101 em Itapemirim

Segundo informações da PRF, policiais rodoviários realizavam fiscalização no quilômetro 414 da BR 101, em Itapemirim, quando abordaram um carro Toyota Corolla com três ocupantes. Além do condutor de 37 anos, seguiam como passageiros um senhor de 67 anos e um homem de 32. Durante a fiscalização, os policiais notaram contradições na declaração do condutor. Ao realizarem vistoria no interior do veículo, os policiais localizaram as aves acomodadas em várias gaiolas.

Questionados sobre a procedência e propriedade dos pássaros, um dos passageiros, o rapaz de 32 anos, assumiu ser o proprietário e informou aos agentes que os havia adquirido de um criador no estado da Bahia. Informou ainda que ele também seria criador, com registo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Mas, quando solicitado não apresentou a Guia de Transportes de Animais (GTA) ou qualquer outra documentação que comprovasse suas afirmações.