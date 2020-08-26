Jovem leva tiro mesmo após entregar celular para assaltantes em Manguinhos

Viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

Um jovem de 27 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto, na Praia da Baleia, na região de Manguinhos, na Serra . O rapaz seguia com um amigo para casa, por volta das 19 horas desta terça-feira (25), quando foi abordado por dois criminosos, que pediram o celular dele. O jovem obedeceu à ordem dos assaltantes e, mesmo assim, foi baleado.

De acordo com informações da TV Gazeta, o rapaz estava acompanhado de um amigo de 32 anos. Eles voltavam do trabalho e passavam pela calçada de um condomínio quando, de repente, os dois criminosos saíram de uma área com mato. Armados, os bandidos ordenaram que eles entregassem as mochilas e o celular.

As vítimas disseram à polícia que depois que eles entregaram os objetos os bandidos mandaram que eles corressem. Os dois amigos obedeceram à ordem dos criminosos e, mesmo assim, os suspeitos atiraram. O tiro atingiu as costas do rapaz de 27 anos.

A polícia afirma que os amigos foram vítimas de uma tentativa de latrocínio. O rapaz baleado foi levado para um hospital e, por sorte, não teve nenhum órgão vital atingido pelo disparo.