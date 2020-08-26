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Na Praia da Baleia

Jovem leva tiro mesmo após entregar celular para assaltantes em Manguinhos

O rapaz de 27 anos estava acompanhado de um amigo de 32 anos. Eles voltavam do trabalho e passavam pela calçada de um condomínio quando foram abordados pelos dois bandidos armados

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 09:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 09:28
Viatura da Polícia Civil
Viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 27 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto, na Praia da Baleia, na região de Manguinhos, na Serra. O rapaz seguia com um amigo para casa, por volta das 19 horas desta terça-feira (25), quando foi abordado por dois criminosos, que pediram o celular dele. O jovem obedeceu à ordem dos assaltantes e, mesmo assim, foi baleado.
De acordo com informações da TV Gazeta, o rapaz estava acompanhado de um amigo de 32 anos. Eles voltavam do trabalho e passavam pela calçada de um condomínio quando, de repente, os dois criminosos saíram de uma área com mato. Armados, os bandidos ordenaram que eles entregassem as mochilas e o celular. 
As vítimas disseram à polícia que depois que eles entregaram os objetos os bandidos mandaram que eles corressem. Os dois amigos obedeceram à ordem dos criminosos e, mesmo assim, os suspeitos atiraram. O tiro atingiu as costas do rapaz de 27 anos. 
A polícia afirma que os amigos foram vítimas de uma tentativa de latrocínio. O rapaz baleado foi levado para um hospital e, por sorte, não teve nenhum órgão vital atingido pelo disparo.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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