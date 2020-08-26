AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Mobilidade urbana

Veja como deve ficar o Trevo de Carapina após obras do governo do ES

Casagrande anunciou edital para contratação das obras. De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o investimento total será de R$ 130.445.729,11

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 22:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 22:45
Semobi publica edital para contratação das obras do Trevo de Carapina
Semobi publica edital para contratação das obras do Trevo de Carapina Crédito: Divulgação | Governo do Estado
O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou nesta terça-feira (25), em transmissão ao vivo pelas redes sociais, que o edital para contratação das obras do Trevo de Carapina, na Serra, será publicado nesta quarta-feira (26). De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o investimento total nas obras será de R$ 130.445.729,11.
As obras do trevo serão contratadas via Regime Diferenciado de Contratação (RDC), em que a empresa fica responsável pela execução dos projetos básico e executivo, além das obras. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de dois anos.
De acordo com o governador, a obra é importante para quem faz o percurso entre as cidades de Serra e Vitória. "Um investimento de R$ 130 milhões, recurso que está garantido desde a minha primeira administração. No entanto, a disputa entre as empresas pode diminuir esse valor. Esta obra vai do Viaduto de Carapina até o antigo aeroporto, que terá a reta alargada. A empresa que vencer a licitação pode escolher entre construir um túnel ou um viaduto. Será uma obra importante de mobilidade para a Região Metropolitana, afirmou.

O QUE MUDA?

Segundo a Semobi, entre as intervenções previstas, o trecho da BR-101 (Reta do Aeroporto) passará a contar com três faixas por sentido, desde o viaduto de acesso à rodovia do contorno até a Avenida Fernando Ferrari, além das vias marginais. Também serão implantados novos acessos viários aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles (Avenida João Palácios), eliminando o semáforo de conversão hoje existente.
Além disso, de acordo com a secretaria, a região também receberá obras de urbanização, praça, ciclovias, semáforos inteligentes, entre outras melhorias. A abertura das propostas será realizada no dia 22 de setembro e o edital completo estará disponível no site da Semobi a partir desta quarta-feira (26).

Veja Também

Casagrande prevê volta às aulas em setembro para ensino superior no ES

Entenda como vai funcionar o programa Casa Verde e Amarela

Erosão causada pelo mar segue destruindo rodovia e orla de Meaípe

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Previsão do tempo: El Niño provoca clima de extremos no Brasil em agosto, com calor atípico e ciclone a caminho
O senador Magno Malta e sua filha, Maguinha Malta, durante a Convenção Estadual do PL
Quem é o homem que tem os ouvidos de Lorenzo Pazolini
redes sociais; comunicação; marketing; omnichannel
Nós somos verdadeiros caçadores de intenções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados