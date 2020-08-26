Veja como deve ficar o Trevo de Carapina após obras do governo do ES

Semobi publica edital para contratação das obras do Trevo de Carapina Crédito: Divulgação | Governo do Estado

O governador do Estado, Renato Casagrande , anunciou nesta terça-feira (25), em transmissão ao vivo pelas redes sociais, que o edital para contratação das obras do Trevo de Carapina, na Serra , será publicado nesta quarta-feira (26). De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o investimento total nas obras será de R$ 130.445.729,11.

As obras do trevo serão contratadas via Regime Diferenciado de Contratação (RDC), em que a empresa fica responsável pela execução dos projetos básico e executivo, além das obras. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de dois anos.

De acordo com o governador, a obra é importante para quem faz o percurso entre as cidades de Serra e Vitória. "Um investimento de R$ 130 milhões, recurso que está garantido desde a minha primeira administração. No entanto, a disputa entre as empresas pode diminuir esse valor. Esta obra vai do Viaduto de Carapina até o antigo aeroporto, que terá a reta alargada. A empresa que vencer a licitação pode escolher entre construir um túnel ou um viaduto. Será uma obra importante de mobilidade para a Região Metropolitana, afirmou.

O QUE MUDA?

Segundo a Semobi, entre as intervenções previstas, o trecho da BR-101 (Reta do Aeroporto) passará a contar com três faixas por sentido, desde o viaduto de acesso à rodovia do contorno até a Avenida Fernando Ferrari, além das vias marginais. Também serão implantados novos acessos viários aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles (Avenida João Palácios), eliminando o semáforo de conversão hoje existente.