Vídeo mostra perseguição da PRF a suspeitos em moto roubada na Serra

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A motocicleta, modelo Honda/CG 160 fan, chamou atenção dos agentes por não possuir placa. Quando foi dada a ordem de parada, o piloto tentou fugir pelo bairro Taquara, também na Serra. As imagens mostram o veículo, com dois ocupantes, ultrapassando sinais vermelhos e realizando manobras perigosas, inclusive na contramão.

A perseguição somente acabou quando o piloto da moto perdeu o controle da direção e caiu. O carona foi o primeiro a ser detido. O comparsa tentou fugir a pé, mas foi alcançado por um dos policiais depois de cerca de oito quadras.