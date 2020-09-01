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Vídeo mostra perseguição da PRF a suspeitos em moto roubada na Serra

Perseguição durou cerca de quatro minutos. De acordo com a PRF, piloto da moto já possuía passagem pela polícia

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 20:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 20:53
Uma motocicleta com restrição de furto e roubo foi recuperada por agentes da Polícia Rodoviária Federal nesta terça-feira (1) no quilômetro 264 da BR 101, em Barcelona, na Serra. A PRF divulgou imagens que mostram a perseguição que, segundo a polícia, durou cerca de quatro minutos. A corporação afirmou ainda que o piloto da moto, de 24 anos, possui várias passagens pela polícia.
A motocicleta, modelo Honda/CG 160 fan, chamou atenção dos agentes por não possuir placa. Quando foi dada a ordem de parada, o piloto tentou fugir pelo bairro Taquara, também na Serra. As imagens mostram o veículo, com dois ocupantes, ultrapassando sinais vermelhos e realizando manobras perigosas, inclusive na contramão.
A perseguição somente acabou quando o piloto da moto perdeu o controle da direção e caiu.  O carona foi o primeiro a ser detido. O comparsa tentou fugir a pé, mas foi alcançado por um dos policiais depois de cerca de oito quadras. 
A dupla foi detida e encaminhada para uma delegacia da Polícia Civil. 

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