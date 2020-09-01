Suspeito de matar mulher em apartamento de Marechal Floriano é preso

O suspeito de ter assassinado Lorrany Walder Falcão foi preso, na manhã desta terça-feira (1), pela equipe da Delegacia de Marechal Floriano e Domingos Martins. Apesar de questionada, a Polícia Civil não informou o local e nem a cidade onde ocorreu a detenção.
A PC justificou, por meio de nota, que a identificação do suspeito e os detalhes sobre a prisão não podem ser divulgados porque a investigação sobre o crime continua. O homicídio aconteceu há cerca de dois meses, na cidade de Marechal Floriano, onde a vítima morava, na Região Serrana do Espírito Santo.
Aos 33 anos, a consultora de vendas foi encontrada morta na tarde do dia 24 de junho, no próprio apartamento, localizado no bairro Santa Rita. O corpo dela estava em uma cama e apresentava marcas de violência, incluindo um corte na região do pescoço, de acordo com um familiar.
CRIME CHOCOU A FAMÍLIA
Segundo o familiar, a vítima tinha se casado em janeiro do ano passado com um caminhoneiro, que estava viajando quando o crime aconteceu. De acordo com ela, nada foi levado da casa, que também não havia sinais de arrombamento. A suspeita era de que Lorrany também tivesse sido violentada sexualmente o que não foi divulgado pela polícia se realmente ocorreu. As investigações continuam.
Em choque, a família ainda tentava entender o que poderia ter motivado alguém a praticar as agressões. "Minha prima era uma pessoa maravilhosa e nunca teve problema com ninguém. Como que uma pessoa tem a vida tirada assim, do nada, no meio da tarde, em um local onde mora muita gente?", indagou o familiar, indignado.