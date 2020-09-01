Suspeito de matar mulher em apartamento de Marechal Floriano é preso

Segundo o familiar, a vítima tinha se casado em janeiro do ano passado com um caminhoneiro, que estava viajando quando o crime aconteceu. De acordo com ela, nada foi levado da casa, que também não havia sinais de arrombamento. A suspeita era de que Lorrany também tivesse sido violentada sexualmente  o que não foi divulgado pela polícia se realmente ocorreu. As investigações continuam.