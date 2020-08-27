Indiano é preso por importunação sexual no Aeroporto de Vitória

Indiano, que não teve o nome divulgado, deixou a Delegacia Regional de Vitória e foi levado ao presídio Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um indiano de 46 anos foi preso pelo crime de importunação sexual na noite desta quarta-feira (26). O caso aconteceu no Aeroporto de Vitória , na Capital. A vítima é uma jovem de 22 anos que trabalha em uma loja de óculos no local. Segundo a vendedora, o homem pegou a mão dela e colocou nas partes íntimas dele.

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De acordo com informações da TV Gazeta, a vítima contou para a polícia que o homem entrou na loja fingindo que queria comprar óculos, começou a se aproximar e esbarrar nela. Disse ainda que ele começou a acariciá-la. Na ocasião, a mulher contou que se negou e se esquivou dele, dizendo que não gostava daquele comportamento, mas o homem insistia.

Em um dado momento, o indiano pegou a mão dela e colocou nas partes íntimas dele. A vendedora gritou e os seguranças foram até a loja verificar o ocorrido. A Polícia Federal e a Polícia Militar também foram chamadas.

O indiano de 46 anos foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória. Ele negou que teria acariciado e colocado a mão da vendedora nas partes íntimas dele. O delegado disse que o homem foi autuado pelo crime de importunação sexual, que tem pena de um a cinco anos e não cabe fiança. O homem foi levado na manhã desta quinta-feira (27) para um presídio, onde deve passar por uma audiência de custódia.

O indiano de 46 anos trabalha em um navio, com a função de imediato de navio. Ele iria para o Rio de Janeiro para embarcar, quando ocorreu a situação.