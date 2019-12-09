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Servidor público de Ibatiba é preso por importunação sexual

O caso aconteceu dentro de um supermercado e foi registrado pelas câmeras de videomonitoramento do estabelecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 12:12

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 12:12

Um servidor público da Prefeitura de Ibatiba, no Sul do Estado, foi preso em flagrante, na última sexta-feira (06), por importunação sexual. O caso aconteceu dentro de um supermercado e foi registrado pelas câmeras de videomonitoramento do estabelecimento.
As imagens mostram o momento em que Fabio Augusto do Nascimento passa por uma mulher no corredor do supermercado e direciona sua mão para encostar na vítima. Segundo a Polícia Civil, o ato constrange profundamente a vítima, que estava na presença de sua filha menor e portadora de necessidades especiais.
A assessoria da Polícia Civil informou que Fabio já foi encaminhado ao sistema prisional. No Portal da Transparência da prefeitura de Ibatiba, o nome dele consta como servidor comissionado no cargo do diretor de manutenção de veículos.
A Prefeitura de Ibatiba registra que o fato não ocorreu durante o expediente.
Servidor público de Ibatiba é preso por importunação sexual Crédito: Reprodução

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