Servidor público de Ibatiba é preso por importunação sexual

Um servidor público da Prefeitura de Ibatiba, no Sul do Estado, foi preso em flagrante, na última sexta-feira (06), por importunação sexual. O caso aconteceu dentro de um supermercado e foi registrado pelas câmeras de videomonitoramento do estabelecimento.
As imagens mostram o momento em que Fabio Augusto do Nascimento passa por uma mulher no corredor do supermercado e direciona sua mão para encostar na vítima. Segundo a Polícia Civil, o ato constrange profundamente a vítima, que estava na presença de sua filha menor e portadora de necessidades especiais.
A assessoria da Polícia Civil informou que Fabio já foi encaminhado ao sistema prisional. No Portal da Transparência da prefeitura de Ibatiba, o nome dele consta como servidor comissionado no cargo do diretor de manutenção de veículos.
A Prefeitura de Ibatiba registra que o fato não ocorreu durante o expediente.