Corpo de mulher é encontrado em Marechal Floriano

O corpo de uma mulher, identificada como Lorraine Walter Falcão, de 33 anos, foi encontrado no bairro Santa Rita, em Marechal Floriano, na tarde desta quarta-feira (24). As informações foram confirmadas por uma servidora da Polícia Civil do município.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi inicialmente registrada como homicídio e ainda está em andamento.
A PC disse, ainda, que corpo foi encontrado com sinais de violência. Policiais estão ouvindo testemunhas para dar prosseguimento às investigações do caso, que está sob coordenação do delegado Geraldo Rodrigues Peçanha.
Outros detalhes não foram informados.