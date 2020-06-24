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Cariacica

Homem morre após ser baleado dentro de carro e sofrer acidente no ES

Segundo a polícia, o homem foi baleado dentro do veículo, no bairro Parque Gramado, em Cariacica; após os disparos, o carro da vítima colidiu contra um muro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 17:11

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 17:11

Homem morreu após ser baleado e depois bater contra um muro em Cariacica
Homem morreu após ser baleado e depois bater contra um muro em Cariacica Crédito: Internauta
Uma sequência de tiros e acidente de trânsito deixou um homem morto no bairro Parque Gramado, em Cariacica, na tarde desta quarta-feira (24). Segundo informações da Polícia Militar, o homem, que não foi identificado, foi baleado dentro do veículo. Após os disparos, o carro da vítima colidiu contra um muro. O óbito foi constatado após a chegada do Samu.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A PC informa que não há mais informações sobre o caso.

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