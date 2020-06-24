Homem morre após ser baleado dentro de carro e sofrer acidente no ES

Uma sequência de tiros e acidente de trânsito deixou um homem morto no bairro Parque Gramado, em Cariacica, na tarde desta quarta-feira (24). Segundo informações da Polícia Militar, o homem, que não foi identificado, foi baleado dentro do veículo. Após os disparos, o carro da vítima colidiu contra um muro. O óbito foi constatado após a chegada do Samu.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A PC informa que não há mais informações sobre o caso.