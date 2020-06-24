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Investigação

Suspeito de participar de homicídio é preso 12 horas após o crime em Guarapari

A vítima foi atingida por mais de 30 disparos de arma de fogo no bairro Kubitschek
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 11:48

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 11:48

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
A polícia continua com as investigações para localizar os demais suspeitos do crime Crédito: Carlos Alberto Silva
Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari prenderam, nesta terça-feira (23), um jovem de 19 anos investigado como um dos autores do homicídio que vitimou um homem de 40 anos no bairro Kubitschek, em Guarapari. A prisão do suspeito foi realizada 12 horas após o crime, no mesmo bairro.
O homicídio aconteceu por volta das 21h  de segunda-feira (22). A vítima foi atingida por mais de 30 disparos de arma de fogo. O homem  chegou a ser socorrido pela esposa, mas já chegou ao hospital sem vida.
A DHPP de Guarapari iniciou as investigações e diligências logo após o fato e identificou todos os suspeitos. A vítima teria ameaçado os suspeitos em razão de estarem comercializando drogas próximo à sua casa. Não descartamos a possibilidade da vítima também realizar venda de drogas naquela área, causando um conflito entre eles, disse o titular da DHPP de Guarapari, delegado Franco Malini.

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Ainda de acordo com o delegado, o suspeito foi identificado por causa do veículo que utilizou para fugir. Localizamos o suspeito transitando pelo bairro Kubitschek na mesma motocicleta que usou para fugir do local do crime. Ele foi detido e, em depoimento, não confessou que matou a vítima, mas afirma que havia sido ameaçado pela vítima horas antes do crime, contou Malini.
As investigações continuam com o intuito de localizar os demais suspeitos e apreender as armas de fogo utilizadas no crime. Nós chamamos a população, para cada vez mais colaborar com a polícia por meio do Disque-Denúncia 181, para que possamos tirar esses criminosos de circulação. Esses indivíduos já foram identificados e as diligências continuam até que todos os autores sejam presos, relatou o delegado. 
O suspeito foi autuado em flagrante delito por crime de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emboscada e perigo comum. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde permanece à disposição da Justiça.
Com informações da assessoria da Polícia Civil

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