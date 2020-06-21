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Som alto

Polícia encontra droga em festa com aglomeração em Guarapari

Segundo o organizador, local havia sido alugado para o aniversário de um amigo. Sete pessoas, entre homens e mulheres, foram levados para a delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2020 às 11:24

Publicado em 21 de Junho de 2020 às 11:24

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Sete pessoas foram levadas para a delegacia após a Polícia Militar encontrar drogas em uma festa que era realizada no bairro Santa Mônica, em Guarapari, na noite deste sábado (20). 
Equipes foram acionadas para uma ocorrência de som alto e aglomeração de pessoas na região. Ao chegar no local, A PM constatou que era realizada uma festa e fez uma revista nos presentes. Os policiais encontraram dois papelotes de ketamina, 3,5 comprimidos de ecstasy, três envelopes de anfetamina e um envelope de metilenodioximetanfetamina.
De acordo com a PM, o organizador da festa informou que o local havia sido alugado para comemorar o aniversário de um amigo. Sete pessoas, entre homens e mulheres, foram levados para a delegacia.

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