Polícia encontra droga em festa com aglomeração em Guarapari

Equipes foram acionadas para uma ocorrência de som alto e aglomeração de pessoas na região. Ao chegar no local, A PM constatou que era realizada uma festa e fez uma revista nos presentes. Os policiais encontraram dois papelotes de ketamina, 3,5 comprimidos de ecstasy, três envelopes de anfetamina e um envelope de metilenodioximetanfetamina.