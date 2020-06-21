Polícia encontra droga em festa com aglomeração em Guarapari

Sete pessoas foram levadas para a delegacia após a Polícia Militar encontrar drogas em uma festa que era realizada no bairro Santa Mônica, em Guarapari, na noite deste sábado (20).
Equipes foram acionadas para uma ocorrência de som alto e aglomeração de pessoas na região. Ao chegar no local, A PM constatou que era realizada uma festa e fez uma revista nos presentes. Os policiais encontraram dois papelotes de ketamina, 3,5 comprimidos de ecstasy, três envelopes de anfetamina e um envelope de metilenodioximetanfetamina.
De acordo com a PM, o organizador da festa informou que o local havia sido alugado para comemorar o aniversário de um amigo. Sete pessoas, entre homens e mulheres, foram levados para a delegacia.