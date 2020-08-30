Mantida em cárcere privado

Namorado espanca adolescente grávida na Serra por querer aborto

Garota de 16 anos está com 3 meses de gestação. Ela relatou às autoridades que levou chutes na barriga porque o companheiro não desejava o filho. Segundo a jovem, o rapaz a manteve presa em casa por três dias
Redação de A Gazeta

30 ago 2020 às 09:11

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 09:11

Violência contra mulher: ferramenta vai coletar histórias sobre assédio, agressão e discriminação contra o público feminino
Espancamentos foram descobertos pelos tios da adolescente; caso aconteceu na Serra Crédito: Pixabay
Uma adolescente, de 16 anos, grávida de três meses, foi agredida pelo namorado, de 26 anos, e mantida em cárcere privado por três dias, no município da Serra.  Ela acusa o companheiro de a ter torturado durante essas 72 horas. Segundo informações passada pela mãe da menina à polícia, o agressor também estuprou a garota
Os espancamentos foram descobertos pelos tios da moça, na tarde deste sábado (29). Eles acionaram a Polícia Militar, com a  adolescente sendo encaminhada para a Maternidade de Carapina, também na Serra. O agressor encontra-se foragido e é suspeito de crimes contra a pessoa e lesão corporal leve.
A adolescente foi agredida com socos no rosto, na cabeça e chutes na barriga. Ela relatou às autoridades que morava com o namorado, que não desejava o filho e queria que ela fizesse um aborto.  A gestante teve lesões nos dois braços e no rosto, especialmente nos olhos, que apresentavam inchaço e roxidão.

Ela foi liberada pelos médicos e compareceu, ainda no sábado, ao Plantão Especializado da Mulher, na Ilha de Santa Maria, em Vitória, para prestar depoimento.   

