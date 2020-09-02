Delegacia de Plantão Especializado da Mulher, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Baleada pelo namorado na Serra, mulher diz ter sido obrigada a falar que foi acidente

Uma mulher de 22 anos foi agredida e baleada pelo namorado no bairro André Carloni, na Serra . O crime aconteceu na última segunda-feira (31), mas só nesta terça (1º) ela procurou a Delegacia da Mulher para falar sobre o ocorrido. Antes, ameaçada, ela disse à polícia que tinha sido atingida por um disparo acidental dela mesma.

De acordo com informações da TV Gazeta, a mulher estava morando junto com o namorado, um homem de 38 anos, há dois meses. Ela contou que na última segunda-feira (31) o companheiro a agrediu com socos, chutes, apertou o pescoço dela até quase desfalecer e, com uma arma, deu várias coronhadas e um tiro na perna dela.

Depois disso, o homem resolveu levá-la ao hospital. Mas, segundo a vítima, durante o trajeto, ele apontava a arma para a cabeça dela e dizia que ela teria que dizer no hospital que ela mesma atirou na perna, em um disparo acidental. Depois de deixá-la no hospital, o homem fugiu.

A assistente social e os funcionários do hospital fizeram contato com a polícia, por se tratar de vítima de um disparo por arma de fogo. Os militares foram até lá, levaram a mulher até a Delegacia Regional da Serra, onde a vítima contou, posteriormente, que mentiu, por medo e pânico do namorado, quando afirmou que ela mesma teria atirado na perna de forma acidental.

Passada a noite de segunda para terça, a mulher procurou a Delegacia do Plantão da Mulher, onde registrou o boletim de ocorrência sobre o que realmente aconteceu e, inclusive, pediu uma medida protetiva contra o ex-companheiro.