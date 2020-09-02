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Bairro André Carloni

Baleada pelo namorado na Serra, mulher diz ter sido obrigada a falar que foi acidente

Agredida, a vítima foi ameaçada a dizer que ela se atingiu com um tiro acidental. Depois, procurou a Delegacia da Mulher e registrou ocorrência

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 08:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 08:51
Caso de estupro está sendo investigado pela Delegacia de Plantão Especializado da Mulher
Delegacia de Plantão Especializado da Mulher, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Baleada pelo namorado na Serra, mulher diz ter sido obrigada a falar que foi acidente
Uma mulher de 22 anos foi agredida e baleada pelo namorado no bairro André Carloni, na Serra. O crime aconteceu na última segunda-feira (31), mas só nesta terça (1º) ela procurou a Delegacia da Mulher para falar sobre o ocorrido. Antes, ameaçada, ela disse à polícia que tinha sido atingida por um disparo acidental dela mesma.
De acordo com informações da TV Gazeta, a mulher estava morando junto com o namorado, um homem de 38 anos, há dois meses. Ela contou que na última segunda-feira (31) o companheiro a agrediu com socos, chutes, apertou o pescoço dela até quase desfalecer e, com uma arma, deu várias coronhadas e um tiro na perna dela.

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Depois disso, o homem resolveu levá-la ao hospital. Mas, segundo a vítima, durante o trajeto, ele apontava a arma para a cabeça dela e dizia que ela teria que dizer no hospital que ela mesma atirou na perna, em um disparo acidental. Depois de deixá-la no hospital, o homem fugiu.
A assistente social e os funcionários do hospital fizeram contato com a polícia, por se tratar de vítima de um disparo por arma de fogo. Os militares foram até lá, levaram a mulher até a Delegacia Regional da Serra, onde a vítima contou, posteriormente, que mentiu, por medo e pânico do namorado, quando afirmou que ela mesma teria atirado na perna de forma acidental.
Passada a noite de segunda para terça, a mulher procurou a Delegacia do Plantão da Mulher, onde registrou o boletim de ocorrência sobre o que realmente aconteceu e, inclusive, pediu uma medida protetiva contra o ex-companheiro.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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