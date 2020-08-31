Adolescente grávida e estuprada pelo namorado na Serra pede medida protetiva

A adolescente de 16 anos, grávida de três meses, que foi espancada e estuprada pelo namorado na Serra, solicitou medida protetiva de urgência. Ela esteve na Delegacia de Plantão Especializado da Mulher no último sábado (29), onde fez o pedido. Até o momento, o suspeito de cometer o crime não foi detido, de acordo com a Polícia Civil.
O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, devido à vítima ser menor de idade. Questionada a respeito do caso, a Polícia Civil informou que nenhuma outra informação será passada para que a apuração seja preservada.
O CASO
Espancada, estuprada e mantida em cárcere privado pelo próprio namorado. As horas de terror que uma adolescente de 16 anos passou foram presenciadas pela mãe da menina, uma diarista de 40 anos.
Muito abalada, ela contou que durante a tortura foi ameaçada e obrigada a filmar o estupro da própria filha, que está grávida de três meses. O crime aconteceu durante uma sequência de violências no município da Serra, da última sexta-feira (28) até sábado (29), quando familiares das vítimas conseguiram resgatá-las.
A gestante teve lesões nos dois braços e no rosto, especialmente nos olhos, que apresentavam inchaço e roxidão. Ela recebeu alta e compareceu, ainda no sábado (29), ao Plantão Especializado da Mulher, na Ilha de Santa Maria, em Vitória, para prestar depoimento.
Ainda segundo o boletim de ocorrência da PM, o agressor é suspeito de outros crimes contra pessoa e lesão corporal leve.