Adolescente grávida e estuprada pelo namorado na Serra pede medida protetiva

Viaturas da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, devido à vítima ser menor de idade. Questionada a respeito do caso, a Polícia Civil informou que nenhuma outra informação será passada para que a apuração seja preservada.

O CASO

Muito abalada, ela contou que durante a tortura foi ameaçada e obrigada a filmar o estupro da própria filha, que está grávida de três meses. O crime aconteceu durante uma sequência de violências no município da Serra, da última sexta-feira (28) até sábado (29), quando familiares das vítimas conseguiram resgatá-las.

A gestante teve lesões nos dois braços e no rosto, especialmente nos olhos, que apresentavam inchaço e roxidão. Ela recebeu alta e compareceu, ainda no sábado (29), ao Plantão Especializado da Mulher, na Ilha de Santa Maria, em Vitória, para prestar depoimento.