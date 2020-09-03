Pintor morre após sofrer descarga elétrica enquanto trabalhava em Piúma

Um pintor, identificado por Lúcio Gomes, de 52 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (03) depois de sofrer uma descarga elétrica ao encostar nos fios de alta tensão, no bairro Jardim Maily, em Piúma, Litoral Sul do Estado. Ambulâncias chegaram a ser acionadas, mas o profissional morreu no local.
O pintor trabalhava na fachada de um imóvel, que fica na rua João Fernandes Lima. A Polícia Militar informou que foi acionada, mas quando os militares chegaram ao local já haviam duas equipes de resgate, sendo uma do Samu e outra do hospital da cidade, que informaram aos policiais que o homem havia morrido após receber uma descarga elétrica ao encostar na rede elétrica de alta tensão.
A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o caso será encaminhado para a delegacia de Piúma, que aguardará os resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, o que vai acontecer caso seja constatada morte violenta.