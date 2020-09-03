Governador Renato Casagrande comentou o caso envolvendo Douglas Caus na tarde desta quinta-feira (3) Crédito: Natália Bourguignon

Your browser does not support the audio element. Casagrande sobre comandante-geral da PM Decisão só depois da investigação

O esclarecimento foi dado durante uma coletiva de imprensa sobre investimentos no setor de petróleo, realizada na tarde desta quinta-feira (3), no Palácio Anchieta, sede do Governo Estadual . Segundo Casagrande, o caso já está sendo investigado pela Polícia Civil e Douglas Caus, por enquanto, permanece no cargo.

"A partir dessa investigação é que tomaremos uma decisão, para que não sejamos injustos com ninguém e para que a gente tome as medidas que tiver que tomar, caso tenha tido violência. Nós não aceitamos violência, mas a gente não vai tomar uma decisão, enquanto a gente não tiver a apuração final do caso" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

De acordo com ele, o Governo tomou ciência do caso na própria noite da suposta agressão. "A partir desse momento, a gente está conversando com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Nós estamos, primeiro, apurando o fato. A partir da investigação é que tomaremos uma decisão", afirmou.

O coronel Douglas Caus é, atualmente, o Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo Crédito: Helio Filho | Secom

"O que nos resta agora é apurar, por intermédio da Polícia Civil. É importante a esposa e o marido declarem o que aconteceu, para que possa ser tomada alguma atitude. Por ora sim (ele continua no cargo), até que possamos ter maiores detalhes do que efetivamente aconteceu " Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública do Espírito Santo

Questionado sobre a possibilidade da Corregedoria da Polícia Militar apurar o caso, o secretário esclareceu que aguarda a investigação da Polícia Civil, assim como o governador. Alexandre Ramalho não quis comentar como se sentiu ao receber a suspeita da denúncia envolvendo o braço-direito dele.