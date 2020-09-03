Comandante-geral da PM é suspeito de agredir esposa em Vila Velha

O filho do casal acionou o Ciodes e relatou que os pais tinham chegado às "vias de fato" e estavam agressivos. No chamado, que foi classificado como "alerta vermelho", o filho ainda pediu um apoio com urgência pois temia que algo de pior acontecesse.

Segundo boletim do Ciodes, a esposa do comandante relatou aos policiais militares que tinha sido agredida pelo marido. Douglas Caus não estava presente no local quando os militares chegaram. Ainda de acordo com boletim, foi oferecido socorro médico e a condução da mulher para uma delegacia especializada, o que foi recusado pela esposa, que pediu que os policiais se retirassem do apartamento. Segundo os militares, a mulher estava bastante nervosa.