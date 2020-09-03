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Leonel Ximenes

Morre a primeira delegada da Polícia Civil do Espírito Santo

Zoraydes Izabel Duboc, de 81 anos, entrou na PC em 1973 com outras duas mulheres

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 11:26

Públicado em 

03 set 2020 às 11:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Zoraydes Izabel Duboc: pioneirismo na Polícia Civil
Zoraydes Izabel Duboc: pioneirismo na Polícia Civil Crédito: Arquivo
Morreu na manhã desta quinta-feira (3) a dona Zoraydes Izabel Duboc, de 81 anos, a primeira mulher a se tornar delegada da Polícia Civil no Espírito Santo. A mineira de Juiz de Fora, formada em Contabilidade e filha de militar, entrou em 1973 na instituição, junto com mais outras duas mulheres.
Iniciou a carreira como escrivã e, depois, tornou-se delegada. A servidora aposentada da Polícia Civil inspirou a carreira de dois filhos na segurança pública: o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo, Aloísio Duboc, e o secretário de Estado de Planejamento, o delegado federal aposentado Álvaro Duboc.
Segundo o Sindipol/ES, que divulgou uma nota de pesar pela morte da policial, Zoraydes fez concurso em 1973 e começou a carreira policial como escrivã. Em 1978, assumiu como delegada em Santa Leopoldina, passando também pelas delegacias de Linhares, Colatina, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim, aposentando-se como titular da antiga Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (Deten).
“O Sindipol/ES se solidariza com todos os familiares e amigos neste momento tão triste e doloroso. Que Deus possa confortar os corações de todos”, diz a nota.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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