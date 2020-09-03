Morre a primeira delegada da Polícia Civil do Espírito Santo

Morreu na manhã desta quinta-feira (3) a dona Zoraydes Izabel Duboc, de 81 anos, a primeira mulher a se tornar delegada da Polícia Civil
no Espírito Santo. A mineira de Juiz de Fora, formada em Contabilidade e filha de militar, entrou em 1973 na instituição, junto com mais outras duas mulheres.
Iniciou a carreira como escrivã e, depois, tornou-se delegada. A servidora aposentada da Polícia Civil inspirou a carreira de dois filhos na segurança pública: o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo, Aloísio Duboc
, e o secretário de Estado de Planejamento, o delegado federal aposentado Álvaro Duboc.
Segundo o Sindipol/ES, que divulgou uma nota de pesar pela morte da policial, Zoraydes fez concurso em 1973 e começou a carreira policial como escrivã. Em 1978, assumiu como delegada em Santa Leopoldina
, passando também pelas delegacias de Linhares, Colatina, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim, aposentando-se como titular da antiga Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (Deten).
“O Sindipol/ES se solidariza com todos os familiares e amigos neste momento tão triste e doloroso. Que Deus possa confortar os corações de todos”, diz a nota.