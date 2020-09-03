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Mulher fez a denúncia

Padrasto é preso após ser flagrado nu em frente a menina de 8 anos na Serra

Segundo a polícia, o homem tentou fugir, mas foi detido no final da noite desta quarta-feira e levado para o Plantão Especializado da Mulher em Vitória. O suspeito foi ouvido pela delegada do plantão e encaminhado ao presídio

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 13:16
Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória
Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta
Uma menina de 8 anos pode ter sido abusada pelo padrasto na Serra. A mãe contou aos policiais militares que já desconfiava do comportamento do companheiro e, nesta quarta-feira (02), viu o homem nu na frente da criança e chamou a polícia.
Segundo a TV Gazeta, a polícia informou que o homem tentou fugir, mas foi detido no final da noite desta quarta-feira e levado para o Plantão Especializado da Mulher em Vitória. O suspeito foi ouvido pela delegada do plantão e encaminhado ao presídio.
A reportagem da TV Gazeta informou que não conseguiu localizar a família da vítima. Por nota, a Polícia Civil informou que o caso segue em investigação sob sigilo e que todas medidas cabíveis foram tomadas.
Com informações da TV Gazeta

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