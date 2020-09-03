Padrasto é preso após ser flagrado nu em frente a menina de 8 anos na Serra

Uma menina de 8 anos pode ter sido abusada pelo padrasto na Serra. A mãe contou aos policiais militares que já desconfiava do comportamento do companheiro e, nesta quarta-feira (02), viu o homem nu na frente da criança e chamou a polícia.
Segundo a TV Gazeta, a polícia informou que o homem tentou fugir, mas foi detido no final da noite desta quarta-feira e levado para o Plantão Especializado da Mulher em Vitória. O suspeito foi ouvido pela delegada do plantão e encaminhado ao presídio.
A reportagem da TV Gazeta informou que não conseguiu localizar a família da vítima. Por nota, a Polícia Civil informou que o caso segue em investigação sob sigilo e que todas medidas cabíveis foram tomadas.
Com informações da TV Gazeta