Comandante-geral da PM continua no cargo, diz secretário de Segurança do ES

O secretário de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A declaração foi dada pelo secretário durante coletiva de imprensa sobre a apreensão de uma tonelada de maconha, realizada na tarde desta quinta-feira (03). Ramalho alegou ainda que a equipe não compactua com nenhum tipo de violência e que o caso será apurado.

"Nossa equipe não compactua com nenhum tipo de violência. O que nos resta agora é apurar pelo intermédio da própria Polícia Civil. É importante a esposa e o marido declararem o que aconteceu para que, a partir daí, possa ser tomada alguma atitude. Vamos apurar todas as circunstâncias" Alexandre Ramalho - Secretário de Estado da Segurança Pública

Questionado se a Corregedoria da PM vai abrir uma investigação sobre o fato, o secretário reforçou que aguarda o parecer da Polícia Civil sobre o caso e, dependendo do que for apurado, a corregedoria da corporação vai poder então, apurar os fatos.

Ramalho também foi questionado sobre como se sentia com essa suspeita envolvendo o braço-direito dele e disse que não iria comentar.

Por nota, a Polícia Civil informou que "um procedimento foi instaurado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha, para apurar as circunstâncias do fato". Acrescentou ainda que "outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada".

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O CASO

A Gazeta teve acesso. O último registro aconteceu na noite desta quarta-feira (2), na residência da família na Praia de Itaparica, em Vila Velha. A esposa do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, relatou que foi agredida por ele, segundo consta em dois chamados recebidos pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) , queteve acesso. O último registro aconteceu na noite desta quarta-feira (2), na residência da família na Praia de Itaparica, em Vila Velha.

Coronel PM Douglas Caus Crédito: Helio Filho/Secom

O filho do casal acionou o Ciodes e relatou que os pais tinham chegado às "vias de fato" e estavam agressivos. No chamado, que foi classificado como "alerta vermelho", o filho ainda pediu um apoio com urgência, pois temia que algo de pior acontecesse.