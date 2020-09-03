Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Homem é preso em Guaçuí acusado de estupro de vulnerável

Segundo a Polícia Civil, ele estava com um mandado de prisão em aberto e foi abordado quando dirigia o carro no bairro São José. O crime aconteceu em 2016

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 17:11
Vista geral de Guaçuí
Vista geral de Guaçuí, cidade onde aconteceu o crime em 2016 Crédito: Gabriel Lordêllo|Arquivo A Gazeta
Um homem de 49 anos foi preso em Guaçuí, na Região do Caparaó, na manhã desta quinta-feira (03), acusado de estupro de vulnerável. Ele foi condenado pelo crime e estava com um mandado de prisão em aberto.  Segundo a Polícia Civil, ele foi abordado quando dirigia o carro no bairro São José. 
A polícia informou que o homem não reagiu à abordagem durante o cumprimento do mandado. Detalhes do crime, que aconteceu em Guaçuí em 2016, não foram informados, pois, segundo a Polícia Civil, o processo está em segredo de Justiça.
O homem foi levado para a Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI).

Veja Também

Acidente com caminhão deixa três pessoas feridas em Ibitirama

Comandante-geral da PM é suspeito de agredir esposa em Vila Velha

Suspeito de assassinar a ex-mulher em Vila Velha deixa a prisão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados