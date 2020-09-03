Homem é preso em Guaçuí acusado de estupro de vulnerável

Um homem de 49 anos foi preso em Guaçuí, na Região do Caparaó, na manhã desta quinta-feira (03), acusado de estupro de vulnerável. Ele foi condenado pelo crime e estava com um mandado de prisão em aberto. Segundo a Polícia Civil, ele foi abordado quando dirigia o carro no bairro São José.
A polícia informou que o homem não reagiu à abordagem durante o cumprimento do mandado. Detalhes do crime, que aconteceu em Guaçuí em 2016, não foram informados, pois, segundo a Polícia Civil, o processo está em segredo de Justiça.
O homem foi levado para a Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI).