Acidente com caminhão deixa três pessoas feridas em Ibitirama

Um caminhão tombou e três pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira (03) em Ibitirama, Região Caparaó. Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu às 06h45, no Km 165 da ES 185. As vítimas viajavam na cabine do veículo e uma delas ficou presa às ferragens.
Testemunhas contaram que o caminhão, que transportava uma carga de engradados de cerveja, vinha de Iúna em direção a Guaçuí e ao chegar em uma curva se deparou com uma moto, que estava em baixa velocidade. Para não bater no motociclista, o caminhoneiro jogou o veículo para o outro lado da pista e acabou tombando.
O Corpo de Bombeiros retirou uma das vítimas das ferragens. Equipes da Polícia Militar ajudaram a organizar o trânsito no local, enquanto os bombeiros socorriam a terceira vítima. O homem foi resgatado da cabine do caminhão consciente e levado de ambulância para o Pronto Socorro de Ibitirama.
As outras duas pessoas conseguiram sair do veículo sozinhas e sofreram ferimentos leves. A cabine ficou bastante destruída e a carga espalhada pelo acostamento.