Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região do Caparaó

Acidente com caminhão deixa três pessoas feridas em Ibitirama

As vítimas viajavam na cabine do caminhão que tombou, após desviar de uma moto. Um dos feridos ficou preso às ferragens e foi retirado pelo Corpo e Bombeiros

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 16:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 16:04
Acidente deixou três feridos em Ibitirama
Acidente deixou tres feridos em Ibitirama Crédito: Corpo de Bombeiros
Um caminhão tombou e três pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira (03) em Ibitirama, Região Caparaó. Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu às 06h45, no Km 165 da ES 185. As vítimas viajavam na cabine do veículo e uma delas ficou presa às ferragens.
Testemunhas contaram que o caminhão, que transportava uma carga de engradados de cerveja, vinha de Iúna em direção a Guaçuí e ao chegar em uma curva se deparou com uma moto, que estava em baixa velocidade. Para não bater no motociclista, o caminhoneiro jogou o veículo para o outro lado da pista e acabou tombando.
O Corpo de Bombeiros retirou uma das vítimas das ferragens. Equipes da Polícia Militar ajudaram a organizar o trânsito no local, enquanto os bombeiros socorriam a terceira vítima. O homem foi resgatado da cabine do caminhão consciente e levado de ambulância para o Pronto Socorro de Ibitirama.
As outras duas pessoas conseguiram sair do veículo sozinhas e sofreram ferimentos leves. A cabine ficou bastante destruída e a carga espalhada pelo acostamento.

Veja Também

Homem furta moto de PM, pilota sem capacete e é preso em Vitória

Padrasto é preso após ser flagrado nu em frente a menina de 8 anos na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 sinais de que o crescimento da sua empresa está acontecendo sem controle 
Pílula para tratamento de HIV
HIV: pílula diária em estudo pode ampliar opções de tratamento
Estevão pela Seleção Brasileira
Estêvão sente lesão em jogo do Chelsea e vira preocupação para Ancelotti

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados