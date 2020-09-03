Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Rubim

Homem furta moto de PM, pilota sem capacete e é preso em Vitória

Criminoso foi detido pela Guarda Municipal. Estar sem o equipamento de segurança foi o que justamente chamou a atenção dos agentes para a abordagem

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 13:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 13:43
Detidos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória
Suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória Crédito: TV Gazeta | Arquivo
Depois de furtar a moto de um policial militar e andar com ela pelo Centro de Vitória, um homem de 26 anos acabou preso pela Guarda Municipal, durante a manhã desta quinta-feira (3). Os agentes fizeram a verificação da placa após avistá-lo circulando sem capacete pela região.
O veículo havia sido furtado pouco antes, próximo à Vila Rubim. Cansado depois de trabalhar, o policial chegou a colocar o cadeado na motocicleta, mas esqueceu a chave na ignição. Na hora em que o crime aconteceu, ele estava dormindo e ficou surpreso quando soube, por meio dos agentes municipais, da ação do bandido.
De acordo com informações passadas pela Guarda Municipal à TV Gazeta, o rapaz já havia sido preso por furto e arrombamento. Atualmente, ele estava sob um alvará de soltura. Ou seja, tinha saído há pouco tempo da cadeia. Levado para a Delegacia Regional de Vitória, ele será novamente encaminhado ao presídio.

Veja Também

Mecânico é agredido com barra de ferro em tentativa de latrocínio na Serra

Após 3 meses, caso de delegado e PMs flagrados com drogas ainda é investigado no ES

Motoboy alega ter sido agredido por erro em entrega na Praia da Costa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Endividamento silencioso: como pequenas contas podem quebrar o seu orçamento
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/04/2026
Heliponto da Rodoviária de Vitória
Heliponto da Rodoviária de Vitória é reativado para pousos noturnos do Notaer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados