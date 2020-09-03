Homem furta moto de PM, pilota sem capacete e é preso em Vitória

Depois de furtar a moto de um policial militar e andar com ela pelo Centro de Vitória, um homem de 26 anos acabou preso pela Guarda Municipal, durante a manhã desta quinta-feira (3). Os agentes fizeram a verificação da placa após avistá-lo circulando sem capacete pela região.
O veículo havia sido furtado pouco antes, próximo à Vila Rubim. Cansado depois de trabalhar, o policial chegou a colocar o cadeado na motocicleta, mas esqueceu a chave na ignição. Na hora em que o crime aconteceu, ele estava dormindo e ficou surpreso quando soube, por meio dos agentes municipais, da ação do bandido.
De acordo com informações passadas pela Guarda Municipal à TV Gazeta, o rapaz já havia sido preso por furto e arrombamento. Atualmente, ele estava sob um alvará de soltura. Ou seja, tinha saído há pouco tempo da cadeia. Levado para a Delegacia Regional de Vitória, ele será novamente encaminhado ao presídio.