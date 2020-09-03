Viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Mecânico é agredido com barra de ferro em tentativa de latrocínio na Serra

Um mecânico foi agredido e ficou ferido durante uma tentativa de latrocínio no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na madrugada desta quinta-feira (3). Inicialmente, as informações apontavam que ele tinha sido esfaqueado. Mas, à reportagem da TV Gazeta, ele contou que foi agredido por dois homens com uma barra de ferro. Eles fugiram sem levar nada.

Tudo aconteceu no dia em que o mecânico comemorava o aniversário de 53 anos. Ele passou a noite comemorando com amigos em uma casa do bairro Jardim Limoeiro. Por volta de 1h30, resolveu ir embora. E a cerca de 100 metros da casa, foi abordado por dois homens em uma moto.

O carona mandou ele entregar o celular e tentou revistá-lo. A vítima não gostou e começou a lutar com o ladrão. No entanto, o piloto saiu da moto e também começou a agredir o mecânico com uma barra de ferro. A barra de ferro tinha uma ponta fina, que provocou cortes no braço e hematomas nas costas e pernas.

Como o homem estava perto do local onde comemorou o aniversário, as pessoas que estavam no local ouviram os gritos e foram socorrê-lo. Neste momento, os bandidos fugiram sem levar nada.

A polícia informou que o caso foi confirmado como tentativa de latrocínio e será investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A polícia também pediu para que pessoas que tenham informações entrem em contato por meio do Disque-Denúncia 181.