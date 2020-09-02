Jovem se afoga e desaparece no mar de Manguinhos, na Serra

Deive Sandro entrou no mar e se afogou, segundo amigos; buscas serão retomadas nesta quinta-feira (2) Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um jovem de 18 anos, identificado como Deive Sandro da Silva Cardoso, está desaparecido desde a tarde desta quarta-feira (2), após entrar no mar da praia de Manguinhos, na Serra . De acordo com o Corpo de Bombeiros , que foi acionado para o resgate de uma vítima de afogamento, a pessoa que pediu o socorro relatou que o rapaz mergulhou no mar e não foi mais visto.

Segundo informações obtidas pelo repórter Leandro Tedesco, da TV Gazeta, de acordo com a prima do rapaz, que foi avisada pelos amigos dele, o afogamento aconteceu por volta das 15 horas. "Chegamos aqui rapidamente e já encontramos a equipe do Corpo de Bombeiros, com os mergulhadores em água. Meu desespero é esse: até quando vamos ficar sem respostas? Queríamos apoio a mais. Eles vão retomar as buscas amanhã às 8 horas", disse.

Amigos informaram a prima de Deive que ele e mais dois entraram no mar. Um deles teria sentido que não dava mais pé e voltou. Ainda dentro do mar, eles pediram socorro aos que estavam em terra, mas os outros amigos não entenderam. "Eles tentaram avisar, ainda no mar, que Deive estava se afogando. Os que estavam em terra não sabiam nadar. Surfistas foram ajudar, mas meu primo afundou e não foi mais visto", completou.