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Buscas serão retomadas

Jovem se afoga e desaparece no mar de Manguinhos, na Serra

Rapaz de 18 anos mergulhou no mar e não foi mais visto; Corpo de Bombeiros foi acionado, fez buscas no local, mas não o encontrou; procura pelo jovem será retomada nesta quinta-feira (3)

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 20:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 20:45
Deive Sandro entrou no mar e se afogou, segundo amigos; buscas serão retomadas nesta quinta-feira (2)
Deive Sandro entrou no mar e se afogou, segundo amigos; buscas serão retomadas nesta quinta-feira (2) Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um jovem de 18 anos, identificado como Deive Sandro da Silva Cardoso, está desaparecido desde a tarde desta quarta-feira (2), após entrar no mar da praia de Manguinhos, na Serra. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para o resgate de uma vítima de afogamento, a pessoa que pediu o socorro relatou que o rapaz mergulhou no mar e não foi mais visto. 
Segundo informações obtidas pelo repórter Leandro Tedesco, da TV Gazeta, de acordo com a prima do rapaz, que foi avisada pelos amigos dele, o afogamento aconteceu por volta das 15 horas. "Chegamos aqui rapidamente e já encontramos a equipe do Corpo de Bombeiros, com os mergulhadores em água. Meu desespero é esse: até quando vamos ficar sem respostas? Queríamos apoio a mais. Eles vão retomar as buscas amanhã às 8 horas", disse.

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Amigos informaram a prima de Deive que ele e mais dois entraram no mar. Um deles teria sentido que não dava mais pé e voltou. Ainda dentro do mar, eles pediram socorro aos que estavam em terra, mas os outros amigos não entenderam. "Eles tentaram avisar, ainda no mar, que Deive estava se afogando. Os que estavam em terra não sabiam nadar. Surfistas foram ajudar, mas meu primo afundou e não foi mais visto", completou. 
Buscas foram realizadas por uma equipe de mergulho na região, mas a vítima não foi localizada. De acordo com os Bombeiros, devido à falta de visibilidade por conta da ausência de luz natural, a atividade foi encerrada nessa quarta-feira (02). As buscas serão retomadas já na manhã desta quinta(3) com o auxílio de uma embarcação que tem capacidade de visualização superficial e em profundidade.

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