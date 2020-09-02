Motoboy alega ter sido agredido por erro em entrega na Praia da Costa

Um motoboy alegou ter sido agredido por quatro homens após uma entrega no bairro Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Um motoboy alega ter sido agredido por quatro homens em um prédio comercial no bairro Praia da Costa, em Vila Velha , na tarde desta quarta-feira (2). De acordo com Fabiana Cavalcante, que também trabalha como entregadora de aplicativos e presenciou a situação, o rapaz realizou uma entrega e foi agredido verbalmente pelos clientes, que quebraram o celular dele, por causa de um suposto erro no pedido.

Segundo Fabiana, os clientes alegaram ter pedido um pacote extra de molho shoyu, que não teria vindo junto com o pedido. O motoboy, então, informou que não conseguia ver o que estava na sacola, pois o pedido era entregue para ele já lacrado. Em seguida, teriam começado as agressões.

"O cliente abriu a sacola e falou que não tinha o molho shoyu. O motoboy falou que não sabia o que tinha na sacola porque ela vai lacrada. A gente não sabe o que vem dentro. Ai o cliente falou que não ia ficar com o pedido, agrediu ele verbalmente e jogou a sacola nele", disse.

A partir das agressões verbais, Fabiana contou que o motoboy tentou filmar a cena, mas os clientes teriam quebrado o celular dele. Os quatro homens teriam ido embora em um carro. A Polícia Militar foi ao local, segundo Fabiana.

"Ele foi agredido pelos quatro homens e, quando ele tentou filmar, os 'caras' correram atrás dele, pegaram o celular dele e quebraram. A polícia orientou que ele fosse para a delegacia registrar o boletim de ocorrência", reforçou.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Militar confirmou que foi acionada para uma ocorrência de agressão na Praia da Costa e que, no local, um entregador de aplicativo informou que foi fazer uma entrega em uma sala de um prédio e, quando a pessoa desceu para receber o pedido disse que estava faltando algo no lanche.

Segundo a PM, esta pessoa e mais outras três ameaçaram o entregador de agressão e quebraram o celular dele. A corporação afirmou que os militares tocaram a campainha da sala, mas ninguém atendeu a equipe.