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Em Vila Velha

Motoboy alega ter sido agredido por erro em entrega na Praia da Costa

De acordo com uma outra entregadora de aplicativos que estava no local, o pedido veio faltando um pacote de molho shoyu, o que teria motivado as agressões dos clientes

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 19:40
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Um motoboy alegou ter sido agredido por quatro homens após uma entrega no bairro Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Um motoboy alega ter sido agredido por quatro homens em um prédio comercial no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (2). De acordo com Fabiana Cavalcante, que também trabalha como entregadora de aplicativos e presenciou a situação, o rapaz realizou uma entrega e foi agredido verbalmente pelos clientes, que quebraram o celular dele, por causa de um suposto erro no pedido.
Segundo Fabiana, os clientes alegaram ter pedido um pacote extra de molho shoyu, que não teria vindo junto com o pedido. O motoboy, então, informou que não conseguia ver o que estava na sacola, pois o pedido era entregue para ele já lacrado. Em seguida, teriam começado as agressões.
"O cliente abriu a sacola e falou que não tinha o molho shoyu. O motoboy falou que não sabia o que tinha na sacola porque ela vai lacrada. A gente não sabe o que vem dentro. Ai o cliente falou que não ia ficar com o pedido, agrediu ele verbalmente e jogou a sacola nele", disse.

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A partir das agressões verbais, Fabiana contou que o motoboy tentou filmar a cena, mas os clientes teriam quebrado o celular dele. Os quatro homens teriam ido embora em um carro. A Polícia Militar foi ao local, segundo Fabiana.
"Ele foi agredido pelos quatro homens e, quando ele tentou filmar, os 'caras' correram atrás dele, pegaram o celular dele e quebraram. A polícia orientou que ele fosse para a delegacia registrar o boletim de ocorrência", reforçou.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Militar confirmou que foi acionada para uma ocorrência de agressão na Praia da Costa e que, no local, um entregador de aplicativo informou que foi fazer uma entrega em uma sala de um prédio e, quando a pessoa desceu para receber o pedido disse que estava faltando algo no lanche.
Segundo a PM, esta pessoa e mais outras três ameaçaram o entregador de agressão e quebraram o celular dele. A corporação afirmou que os militares tocaram a campainha da sala, mas ninguém atendeu a equipe.
Já a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação de procedibilidade por parte da vítima, para que haja investigação. A PC afirmou que orientou a vítima para que registrasse a ocorrência em qualquer delegacia com todo material que comprove o fato e que auxilie a polícia no trabalho de investigação.

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