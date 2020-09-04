Coronel Douglas Caus, comandante-geral da PM, anunciou que a PM identificou 30 bailes clandestinos na Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Polícia Militar irá reforçar a Operação Baile Clandestino, que visa combater as festas conhecidas como "mandelas" durante este feriado prolongado da Independência. De acordo com o coronel Douglas Caus, comandante-geral da PM no Estado, a inteligência da corporação já identificou mais de 30 bailes que acontecerão entre esta sexta-feira (4) e a próxima quarta-feira (9) na Grande Vitória

Your browser does not support the audio element. PM identifica mais de 30 bailes clandestinos na Grande Vitória no feriado

Segundo o coronel Caus, a operação já vem acontecendo há alguns meses e receberá um reforço em virtude do feriado em todo o Estado, porém, com foco na Região Metropolitana, que concentra a maior quantidade de festas clandestinas. O comandante-geral ressaltou que o número de mais de 30 bailes clandestinos identificados, até o momento, pelo setor de inteligência da Polícia Militar, ainda pode mudar.

"Pode ser que alguns sejam desmarcados, pode ser que, daqui até a meia-noite, vários sejam marcados. A inteligência está monitorando todos eles e já são mais de 30 na Grande Vitória. É bom lembrar que isso está sendo feito no Estado inteiro, obviamente em cidades como Cachoeiro do Itapemirim e Linhares, mas o grosso, mais de 90%, é aqui na Grande Vitória", disse.

Por conta da fiscalização promovida pela Polícia Militar, principalmente aos finais de semana, Caus explicou que os organizadores têm mudado as datas para dias pouco usuais durante a semana e, por isso, a polícia irá exercer o combate às festas também em dias úteis. Além disso, Caus completou que outras aglomerações que desrespeitam o decreto Estadual serão combatidas pela PM e garantiu que há um efetivo exclusivo para os bailes clandestinos.

"Diante da fiscalização forte, alguns organizadores estão jogando o baile para segunda-feira. A polícia já detectou isso e nós estamos fazendo uma saturação também às segundas. Existe um decreto do governo do estado com restrições e obviamente sendo detectadas que não estão sendo cumpridas, vamos fazer intervenção. Isso é patrulhamento rotineiro", disse.

"O baile do 'mandela', baile clandestino, tem um viés importante. São empregadas tropas especializadas, que geralmente têm munição química, munição não letal, escudos. Invariavelmente, há agressão a esses policiais com garrafas, paus, pedras e a PM, em todas essas ocorrências, vai fazer a dispersão desses bailes clandestinos. Nós temos um efetivo exclusivo só pra isso" Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo

Caus também afirmou que a Operação Baile Clandestino começa nesta quarta-feira (4) a partir das 18h e segue durante todo o feriado até a quarta-feira (9). O comandante-geral informou que a polícia procura sempre chegar antes do início das festas, para impedir que o baile ocorra. As equipes da prefeitura, segundo Caus, vêm logo em seguida. Ele também fez um apelo para que a população não compareça aos bailes.

"A gente chega e depois chega o pessoal da prefeitura, até por uma questão de segurança deles. A ideia é sempre chegar antes e saturar, aí o baile não ocorre. Se chegarmos depois, tem toda uma metodologia técnica que nós empregamos, para que nós não tenhamos, na intervenção, nenhum tipo de dano físico, nem ao policial, nem a quem está ali. Nós pedimos a população que não compareça a esse tipo de baile. Invariavelmente há uma venda importante de droga e não têm autorização do poder público estadual ou municipal, então não compareçam", alertou.

A Operação Baile Clandestino está no escopo da Operação Independência, na qual a Polícia Militar irá empregar 5.715 agentes e aproximadamente 560 viaturas. Será feito um reforço do policiamento ostensivo por meio de operações de cerco tático em locais nos quais a inteligência da corporação identificou como rotas do tráfico de drogas.

Nestes pontos, segundo Caus, haverá abordagem a pessoas e veículos. A Polícia Militar realizará também a Operação Blitze, na qual serão abordados ônibus, veículos suspeitos, motocicletas e veículos de aplicativos, além das operações Sentinela e Saturação para combater os índices de homicídio e tráfico de drogas no Estado.