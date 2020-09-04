'Isso é coisa de bandido', diz comandante da PM no ES sobre vazamento de ocorrência

Coronel Douglas Caus se pronunciou sobre as ocorrências Crédito: Reprodução/ Instagram

Atualização: Às 17h30 desta sexta-feira (03) foi feita uma atualização na matéria, a pedido do coronel Douglas Caus, comandante da PM, que retificou a informação publicada por ele em uma rede social, sobre o vazamento de dados do Ciodes.

Your browser does not support the audio element. "Isso é coisa de bandido", diz comandante da PM no ES sobre ocorrência que vazou

Comandante da Polícia Militar do Espírito Santo , o coronel Douglas Caus afirmou que o vazamento da ocorrência sobre uma briga entre ele e a esposa é "coisa de bandido" e que "tudo indica ser policial". A declaração foi dada pelo coronel ao responder a um comentário em seu perfil no Instagram  que é aberto ao público  que o defendia após a divulgação de dois chamados no Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) com relatos de supostas agressões cometidas pelo militar.

A Gazeta teve acesso a dois chamados do Ciodes que descreviam que a esposa do coronel Douglas Caus relatou agressões cometidas pelo marido  a última ocorrência é da noite da última quarta-feira (02). O filho do casal acionou a polícia relatando que os pais estavam agressivos e que sentiu medo de que algo de pior acontecesse, segundo consta no documento. Já na primeira ocorrência, do dia 24 de dezembro, a própria esposa Renata Christina Pimentel Ramos Caus ligou para a polícia.

Nas redes sociais, o coronel Douglas Caus afirmou que entraram no sistema do Ciodes às 11h desta quinta-feira (03) e fotografaram a ocorrência que ele afirma ter sido uma "discussão em família".

Douglas Caus e a esposa, Renata Christina Pimentel Ramos Caus Crédito: Arquivo Pessoal/Redes Sociais

"Isso é coisa de bandido, que tudo indica deve ser policial, pois só policiais têm acesso ao sistema Ciodes. O nosso serviço está incomodando a bandidagem", respondeu o comandante ao comentário de um seguidor, que também é policial e elogiou o chefe da PM em uma postagem feita por Caus com uma foto do coronel com a esposa e os filhos

ATUALIZAÇÃO

Após reportagem publicada, o coronel Douglas Caus entrou em contato com A Gazeta, às 17h30, de sexta-feira (04), para retificar as informações relativas ao vazamento de imagens dos dois boletins do Ciodes. Ao contrário do que ele publicou em sua rede social, de que só policiais têm acesso ao sistema Ciodes, o comandante relata ter constatado que o vazamento pode ter ocorrido de qualquer outra unidade operacional.

O vazamento pode ter ocorrido de qualquer unidade operacional da PM que tenha acesso ao sistema ECOPS ou em outras instituições vinculadas ao Ciodes, informou o comandante.

INVESTIGAÇÃO