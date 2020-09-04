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Douglas Caus

'Isso é coisa de bandido', diz comandante da PM no ES sobre vazamento de ocorrência

A declaração foi dada pelo coronel Douglas Caus ao responder um comentário nas redes sociais que o defendia após a divulgação de dois chamados no Ciodes com relatos de supostas agressões cometidas pelo militar

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 08:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 08:31
A declaração foi dada pelo coronel ao responder um comentário nas redes sociais que defendia Douglas Caus, após a divulgação de dois chamados no Ciodes com relatos de supostas agressões cometidas pelo militar
Coronel Douglas Caus se pronunciou sobre as ocorrências Crédito: Reprodução/ Instagram
Atualização: Às 17h30 desta sexta-feira (03) foi feita uma atualização na matéria, a pedido do coronel Douglas Caus, comandante da PM, que retificou a informação publicada por ele em uma rede social, sobre o vazamento de dados do Ciodes.
"Isso é coisa de bandido", diz comandante da PM no ES sobre ocorrência que vazou
Comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, o coronel Douglas Caus afirmou que o vazamento da ocorrência sobre uma briga entre ele e a esposa é "coisa de bandido" e que "tudo indica ser policial". A declaração foi dada pelo coronel ao responder a um comentário em seu perfil no Instagram  que é aberto ao público  que o defendia após a divulgação de dois chamados no Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) com relatos de supostas agressões cometidas pelo militar.
A Gazeta teve acesso a dois chamados do Ciodes que descreviam que a esposa do coronel Douglas Caus relatou agressões cometidas pelo marido  a última ocorrência é da noite da última quarta-feira (02). O filho do casal acionou a polícia relatando que os pais estavam agressivos e que sentiu medo de que algo de pior acontecesse, segundo consta no documento. Já na primeira ocorrência, do dia 24 de dezembro, a própria esposa Renata Christina Pimentel Ramos Caus ligou para a polícia.
A esposa do coronel, no entanto, após o vazamento da ocorrência, negou as agressões e disse que houve apenas discussão. Ela afirmou que mentiu ao relatar, em dezembro, que havia sido agredida.
Nas redes sociais, o coronel Douglas Caus afirmou que entraram no sistema do Ciodes às 11h desta quinta-feira (03) e fotografaram a ocorrência que ele afirma ter sido uma "discussão em família".
Douglas Caus e a esposa, Renata Christina Pimentel Ramos Caus
Douglas Caus e a esposa, Renata Christina Pimentel Ramos Caus Crédito: Arquivo Pessoal/Redes Sociais
"Isso é coisa de bandido, que tudo indica deve ser policial, pois só policiais têm acesso ao sistema Ciodes. O nosso serviço está incomodando a bandidagem", respondeu o comandante ao comentário de um seguidor, que também é policial e elogiou o chefe da PM em uma postagem feita por Caus com uma foto do coronel com a esposa e os filhos.

ATUALIZAÇÃO

Após reportagem publicada, o coronel Douglas Caus entrou em contato com A Gazeta, às 17h30, de sexta-feira (04), para retificar as informações relativas ao vazamento de imagens dos dois boletins do Ciodes. Ao contrário do que ele publicou em sua rede social, de que só policiais têm acesso ao sistema Ciodes, o comandante relata ter constatado que o vazamento pode ter ocorrido de qualquer outra unidade operacional.
O vazamento pode ter ocorrido de qualquer unidade operacional da PM que tenha acesso ao sistema ECOPS ou em outras instituições vinculadas ao Ciodes, informou o comandante.

INVESTIGAÇÃO

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que "no atendimento registrado na última quarta-feira, não houve interesse, por parte da solicitante (esposa do coronel), em comparecer à unidade de polícia judiciária para apuração dos fatos".
Um procedimento apuratório foi aberto na Delegacia de Atendimento à Mulher de Vila Velha, onde as partes serão ouvidas: "E a autoridade policial vai identificar a necessidade, ou não, de abertura de inquérito policial", diz o texto da nota.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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