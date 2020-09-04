Comandante da PM se manifesta em rede social após suspeita de agressão

Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar no ES Crédito: Helio Filho | Secom

Foi a primeira vez em que ele se manifestou após a divulgação de dois registros de atendimento do Ciodes, um deles desta quarta-feira (03). O documento revela que uma viatura da PM foi acionada para ir à sua casa após denúncia do seu filho mais velho, de 20 anos, informar que os pais estariam "muito agressivos" e em "vias de fato". A esposa do coronel, Renata Christina Pimentel Ramos Caus, de 46 anos, negou as acusações, informando que "houve apenas uma discussão".

Em sua postagem, com uma foto ao lado da família, o coronel diz: "Hoje terminamos o dia nos dedicando àquilo, que é um dos sustentáculos do policial militar, a nossa família".

Post do comandante-geral da PM, Douglas Caus, sobre denúncia de agressão Crédito: Redes Sociais

Ao longo desta quinta-feira (03) a reportagem tentou contato o o comandante da PM para que ele se manifestasse sobre as suspeitas de agressão. No entanto, não houve retorno dos contatos feitos pela reportagem de A Gazeta.