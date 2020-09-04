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Foto em família

Comandante da PM se manifesta em rede social após suspeita de agressão

Dois registros de atendimento no Ciodes, divulgados  nesta quinta-feira (03) relatam supostas agressões contra Renata Caus, que teriam sido praticadas por seu marido, o coronel Douglas Caus. Ela nega a agressão

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 00:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 00:20
Coronel PM Douglas Caus
Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar no ES Crédito: Helio Filho | Secom
Após a divulgação de informações sobre suspeita de agressão familiar ocorrida em sua casa, o comandante da Polícia Militar, o coronel Douglas Caus, postou em suas redes sociais, na noite desta quinta-feira (03), uma foto de sua família em frente a um restaurante, em Vila Velha.
Foi a primeira vez em que ele se manifestou após a divulgação de dois registros de atendimento do Ciodes, um deles desta quarta-feira (03). O documento revela que uma viatura da PM foi acionada para ir à sua casa após denúncia do seu filho mais velho, de 20 anos, informar que os pais estariam "muito agressivos" e em "vias de fato". A esposa do coronel, Renata Christina Pimentel Ramos Caus, de 46 anos, negou as acusações, informando que "houve apenas uma discussão".

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Esposa de comandante da PM nega agressão e diz que houve apenas discussão

Em sua postagem, com uma foto ao lado da família, o coronel diz: "Hoje terminamos o dia nos dedicando àquilo, que é um dos sustentáculos do policial militar, a nossa família".
Post do comandante-geral da PM, Douglas Caus, sobre denúncia de agressão
Post do comandante-geral da PM, Douglas Caus, sobre denúncia de agressão Crédito: Redes Sociais
Ao longo desta quinta-feira (03) a reportagem tentou contato o o comandante da PM para que ele se manifestasse sobre as suspeitas de agressão. No entanto, não houve retorno dos contatos feitos pela reportagem de A Gazeta.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que "no atendimento registrado na última quarta-feira, não houve interesse, por parte da solicitante (esposa do coronel), em comparecer à unidade de polícia judiciária para apuração dos fatos".
Um procedimento apuratório foi aberto na Delegacia de Atendimento à Mulher de Vila Velha, onde as partes serão ouvidas: "E a autoridade policial vai identificar a necessidade, ou não, de abertura de inquérito policial", diz o texto da nota.

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