Esposa de comandante da PM nega agressão e diz que houve apenas discussão

Fui surpreendida porque não sabia que meu filho tinha chamado a polícia. Eles perguntaram se eu gostaria de fazer o corpo de delito, mas falei que não tinha havido agressão e que não gostaria de ir à delegacia naquele momento. Meu filho estava dentro do quarto e não sei porque ligou para a polícia. Ele nunca viu uma cena desta. Só quem é feliz, sem nenhuma discussão, é família de comercial de margarina. Conheço Douglas há mais de 30 anos, temos 25 anos de casados. Desavenças e discussões são comuns em qualquer casa.