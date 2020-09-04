Suspeitos são detidos após troca de tiros com a PM em Vitória

Três suspeitos foram detidos após um deles trocar tiros com a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (4) no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória. De acordo com informações obtidas pela repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o grupo prestou depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital.
A polícia recebeu uma denúncia pela manhã (4) de que bandidos estariam armados em um beco do bairro. A equipe, então, foi até o local, cercou o beco e os suspeitos empreenderam fuga. Um deles correu sozinho e atirou contra os policiais, que revidaram os tiros. Informações dão conta de que foram mais de duas horas de trabalho para prender o suspeito responsável pelos disparos. Ele teria pulado muros e terraços de mais de 10 casas.
A reportagem da TV Gazeta tentou falar com os moradores do bairro Ilha de Santa Maria, mas eles não quiseram gravar entrevista. O suspeito foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência (HUE) porque se machucou pulando os muros. Depois de ser atendido, ele foi levado para o DHPP. Na ação, foram apreendidas 12 unidades de haxixe, 15 pinos de cocaína, 1 papelote da mesma droga, 6 papelotes de cocaína pura, 104 buchas de maconha, além de rádio comunicador e uma pistola .380 com munições.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou, em nota, que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do DHPP e que somente após a finalização das oitivas da ocorrência, terá informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista.