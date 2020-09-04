Suspeitos são detidos após troca de tiros com a PM em Vitória

A polícia recebeu uma denúncia pela manhã (4) de que bandidos estariam armados em um beco do bairro. A equipe, então, foi até o local, cercou o beco e os suspeitos empreenderam fuga. Um deles correu sozinho e atirou contra os policiais, que revidaram os tiros. Informações dão conta de que foram mais de duas horas de trabalho para prender o suspeito responsável pelos disparos. Ele teria pulado muros e terraços de mais de 10 casas.