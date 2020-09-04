Suspeitos de chefiar ataque a ônibus na Serra são presos em Linhares Crédito: Carlos Alberto Silva

Dois irmãos apontados como os principais integrantes de um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas da região de Planalto Serrano, na Serra , foram presos nesta quinta-feira (3), no município de Linhares , no Norte do Estado. Eles foram abordados em uma praça no Centro da cidade. A dupla é suspeita de participação em um incêndio a ônibus ocorrido em agosto, na Serra.

Gabriel Lima de Oliveira e Ramom Lima de Oliveira foram localizados após levantamentos realizados pelo serviço de inteligência do 6º Batalhão da Polícia Militar . Eles tinham mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e tráfico de entorpecentes.

Além disso, segundo a Polícia Civil , Gabriel possui passagens pela prática de crime de homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já o irmão dele, Ramon, possui registros pelos crimes de homicídios, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

OPERAÇÃO

Após terem conhecimento que a dupla estaria se escondendo no município de Linhares, os policiais organizaram uma operação, envolvendo agentes dos 6º e 12º Batalhões da Polícia Militar com apoio de outras viaturas.

Ao serem identificados, em uma praça no Centro da cidade, os homens foram presos e encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares, onde foram interrogados. Segundo a Polícia Civil, os irmãos foram levados para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL) e as prisões comunicadas ao Poder Judiciário.

ATAQUES NA SERRA

De acordo com a ocorrência registrada durante a prisão, a polícia aponta que os irmãos são suspeitos de participação em um atentado contra uma equipe da Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), durante uma diligência no bairro Planalto Serrano, no dia 10 de agosto.

Ainda segundo o documento, eles também são suspeitos de envolvimento em um incêndio a um coletivo do Transcol, ocorrido no dia 23 de agosto, no bairro Campinho da Serra 1. O atentado teria acontecido logo após o grupo liderado por eles sofrer prejuízos em função de uma ação policial que resultou na apreensão de armas de fogo e munições.

Imagens feitas no local mostram o coletivo tomado pelas chamas e um caminhão do Corpo de Bombeiros realizando o atendimento da ocorrência Crédito: Reprodução

O INCÊNDIO AO COLETIVO

O ataque a coletivo citado na ocorrência aconteceu no final da noite de 23 de agosto, no bairro Campinho da Serra, no município da Serra. Na ocasião, imagens feitas no local, mostraram o ônibus tomado pelas chamas e um caminhão do Corpo de Bombeiros realizando o atendimento da ocorrência.

Segundo informações da reportagem da TV Gazeta na ocasião, dois bandidos armados ordenaram que o motorista parasse o veículo, roubaram o celular dele e, em seguida, atearam fogo no ônibus.

O QUE DIZ A SESP

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) foi procurada pela reportagem de A Gazeta nesta sexta-feira (4), para comentar sobre as prisões e se os irmãos são investigados por participação nesse caso de incêndio a coletivo ocorrido no mês passado. No entanto, a secretaria pediu que a PM e a PC fosse demandas.

A Polícia Militar informou que todos os questionamentos devem ser direcionados à Polícia Civil, responsável pela investigação do crime.