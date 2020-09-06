Homem com passagem pela polícia é preso com arma em Vila Velha

Homem com passagem por tentativa de homicídio é preso com arma e munições Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha

Já conhecido pela polícia por ter passagens por tentativa de homicídio e outros crimes, foi detido na madrugada deste domingo (6) um homem, de 24 anos, identificado como Zairon Alves da Silva. O suspeito estava com um revólver calibre 38 e seis munições quando foi abordado pela Guarda Municipal de Vila Velha no bairro Santa Rita.

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De acordo com a guarda, os agentes estavam em um patrulhamento pelo bairro Santa Rita , por volta das 4h, na Rua Monte Carlos. O local é cenário de constantes disputas por território entre gangues rivais no tráfico de drogas da região, e o patrulhamento no local foi intensificado nas últimas semanas, após dois homicídios.

Os agentes observaram um jovem em uma região conhecida como Pingo d'Água, conhecida pela intensa venda de entorpecentes. Os guardas abordaram o rapaz, Zairon Alves da Silva, e na cintura dele foi encontrado o revólver calibre 38, com seis munições intactas.

Ainda segundo a guarda, Zairon teria dito, em depoimento informal, que estaria armado para se proteger das constantes guerras do tráfico no bairro. O detido teria dito, ainda, que os dois homens assassinados em Santa Rita na última semana eram amigos dele.