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"Para se proteger"

Homem com passagem pela polícia é preso com arma em Vila Velha

A Guarda informou que o homem detido portando uma arma e munições possui várias passagens pela polícia por crimes como tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 11:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2020 às 11:39
Homem com passagem por tentativa de homicídio é preso com arma e munições
Homem com passagem por tentativa de homicídio é preso com arma e munições Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha
Já conhecido pela polícia por ter passagens por tentativa de homicídio e outros crimes, foi detido na madrugada deste domingo (6) um homem, de 24 anos, identificado como Zairon Alves da Silva. O suspeito estava com um revólver calibre 38 e seis munições quando foi abordado pela Guarda Municipal de Vila Velha no bairro Santa Rita. 
Homem com passagem pela polícia é preso com arma em Vila Velha
De acordo com a guarda, os agentes estavam em um patrulhamento pelo bairro Santa Rita, por volta das 4h, na Rua Monte Carlos. O local é cenário de constantes disputas por território entre gangues rivais no tráfico de drogas da região, e o patrulhamento no local foi intensificado nas últimas semanas, após dois homicídios.  
Os agentes observaram um jovem em uma região conhecida como Pingo d'Água, conhecida pela intensa venda de entorpecentes. Os guardas abordaram o rapaz, Zairon Alves da Silva, e na cintura dele foi encontrado o revólver calibre 38, com seis munições intactas. 
Ainda segundo a guarda, Zairon teria dito, em depoimento informal, que estaria armado para se proteger das constantes guerras do tráfico no bairro. O detido teria dito, ainda, que os dois homens assassinados em Santa Rita na última semana eram amigos dele. 
O detido foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A guarda informou que Zairon possui várias passagens pela polícia por crimes como tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 

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