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No bairro Palmeiras

Adolescente é morto a tiros no meio da rua na Serra

O crime aconteceu na noite desta quinta-feira. Moradores da região disseram que nunca viram o rapaz por lá, mas que ele é morador de Planalto Serrano

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 06:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 06:42
O crime aconteceu por volta das 19h30 na avenida Metropolitana, no bairro Palmares, na Serra
O crime aconteceu por volta das 19h30 na avenida Metropolitana, no bairro Palmares, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros no bairro Palmeiras, na Serra, na noite desta quinta-feira (3). O crime aconteceu por volta das 19h30 na Avenida Metropolitana. Segundo testemunhas, a vítima estava sozinha quando um carro passou com, pelo menos, uma pessoa atirando.
Moradores não quiseram gravar entrevista, mas contaram que ouviram muitos tiros e, quando chegaram, viram o corpo do jovem caído no chão. Eles disseram que nunca viram o rapaz na região, mas que ele é morador de Planalto Serrano, de acordo com informações da TV Gazeta.

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Um tio e um irmão do adolescente foram ao local, mas não souberam explicar o motivo do assassinato. A Polícia Civil investiga o caso.

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