Adolescente é morto a tiros no meio da rua na Serra

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros no bairro Palmeiras, na Serra, na noite desta quinta-feira (3). O crime aconteceu por volta das 19h30 na Avenida Metropolitana. Segundo testemunhas, a vítima estava sozinha quando um carro passou com, pelo menos, uma pessoa atirando.
Moradores não quiseram gravar entrevista, mas contaram que ouviram muitos tiros e, quando chegaram, viram o corpo do jovem caído no chão. Eles disseram que nunca viram o rapaz na região, mas que ele é morador de Planalto Serrano, de acordo com informações da TV Gazeta.
Um tio e um irmão do adolescente foram ao local, mas não souberam explicar o motivo do assassinato. A Polícia Civil investiga o caso.