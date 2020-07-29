Homem vai ajudar vítima de roubo e também tem moto roubada em Cariacica

Uma história inusitada de roubo a duas motos chamou atenção em Cariacica. Inicialmente, um assaltante roubou uma moto em Flexal e fugiu nela. Em Porto de Santana, o suspeito caiu em frente a uma loja e funcionários do local foram ajudá-lo, sem saber que ele havia praticado um roubo.
Minutos depois do acidente, o verdadeiro dono da moto chegou na garupa de outra moto para tentar recuperar o veículo que havia sido roubado. O assaltante apontou a arma e acabou levando a moto desse outro rapaz que tinha dado carona para a vítima. Câmeras de videomonitoramento registraram o momento do roubo. Veja o vídeo:
A Polícia Militar informou que o roubo foi registrado na segunda-feira (27), quando um homem ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e falou que a moto havia sido levada. Os policiais foram ao local, mas quando chegaram não encontraram mais a vítima. A Polícia Civil disse que é necessário que a vítima faça o boletim de ocorrência. Com informações da TV Gazeta