Homem vai ajudar vítima de roubo e também tem moto roubada em Cariacica

Minutos depois do acidente, o verdadeiro dono da moto chegou na garupa de outra moto para tentar recuperar o veículo que havia sido roubado. O assaltante apontou a arma e acabou levando a moto desse outro rapaz que tinha dado carona para a vítima. Câmeras de videomonitoramento registraram o momento do roubo. Veja o vídeo: