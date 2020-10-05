Acidente deixa uma pessoa morta e quatro feridas na BR 101 em Aracruz
Segundo a Eco101, concessionária que administra a BR 101 no Estado, além da pessoa que foi a óbito não identificada outros quatro ocupantes ficaram feridos e foram socorridos por ambulâncias da própria empresa para hospitais da região. Já o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Linhares. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu à ocorrência.
Devido ao acidente, a pista ficou completamente interditada por cerca de cinco horas para o trabalho de resgate dos feridos, remoção dos veículos envolvidos e a limpeza da via. O trecho apenas foi liberado apenas por volta das 0h55, segundo a assessoria de imprensa da concessionária.
INTERNAUTA
A internauta Kelli Cristina, que passou pelo local um pouco depois da hora que ocorreu a colisão. Nas imagens que ela enviou à reportagem de A Gazeta, é possível notar o fluxo já completamente parado na rodovia. As imagens mostram ainda um dos veículos envolvidos no acostamento da pista bastante destruído e os primeiros trabalhos das equipes de resgate.