Acidente deixa uma pessoa morta e quatro feridas na BR 101 em Aracruz

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Devido ao acidente, a pista ficou completamente interditada por cerca de cinco horas para o trabalho de resgate dos feridos, remoção dos veículos envolvidos e a limpeza da via. O trecho apenas foi liberado apenas por volta das 0h55 , segundo a assessoria de imprensa da concessionária.

A internauta Kelli Cristina, que passou pelo local um pouco depois da hora que ocorreu a colisão. Nas imagens que ela enviou à reportagem de A Gazeta, é possível notar o fluxo já completamente parado na rodovia. As imagens mostram ainda um dos veículos envolvidos no acostamento da pista bastante destruído e os primeiros trabalhos das equipes de resgate.