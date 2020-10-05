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Batida entre dois carros

Acidente deixa uma pessoa morta e quatro feridas na BR 101 em Aracruz

A colisão frontal ocorreu por volta das 20h deste domingo (4), na altura do quilômetro 184, em Aracruz. Trânsito ficou interditado por cerca de cinco  horas no local

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 11:51
Um dos carros envolvidos no acidente na BR 101, em Aracruz, ficou completamente destruído às margens da pista
Um dos carros envolvidos no acidente na BR 101, em Aracruz, ficou completamente destruído às margens da pista Crédito: Kelli Cristina | internauta
Acidente deixa uma pessoa morta e quatro feridas na BR 101 em Aracruz
BR 101 foi palco de mais um acidente grave com morte na região Norte do Espírito Santo. Pouco depois das 20h deste domingo (04), dois veículos bateram de frente na altura do KM 184 da rodovia federal, no trecho que corta o município de Aracruz.

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Segundo a Eco101, concessionária que administra a BR 101 no Estado, além da pessoa que foi a óbito  não identificada  outros quatro ocupantes ficaram feridos e foram socorridos por ambulâncias da própria empresa para hospitais da região. Já o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Linhares. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu à ocorrência.
Devido ao acidente, a pista ficou completamente interditada por cerca de cinco horas para o trabalho de resgate dos feridos, remoção dos veículos envolvidos e a limpeza da via. O trecho apenas foi liberado apenas por volta das 0h55, segundo a assessoria de imprensa da concessionária.

INTERNAUTA

A internauta Kelli Cristina, que passou pelo local um pouco depois da hora que ocorreu a colisão. Nas imagens que ela enviou à reportagem de A Gazeta, é possível notar o fluxo já completamente parado na rodovia. As imagens mostram ainda um dos veículos envolvidos no acostamento da pista bastante destruído e os primeiros trabalhos das equipes de resgate.
Trânsito
O fluxo na BR 101 Norte ficou interditado por cerca de 5 horas na noite deste domingo (04) Crédito: Kelli Cristina | internauta

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