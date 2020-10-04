Adolescente morre após cair de motocicleta conduzida pelo namorado em São Roque do Canaã

Jovem está internado no Hospital Sílvio Avidos, em Colatina Crédito: Divulgação

Uma adolescente de 14 anos morreu em um acidente de trânsito na tarde deste sábado (3), em São Roque do Canaã, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Kimberley Wendy dos Santos Condradt estava na garupa de uma motocicleta que era conduzida pelo seu namorado, um jovem de 23 anos. Ele não tinha CNH e está internado sob escolta policial.

A ocorrência aconteceu na estrada que liga o bairro São Roquinho ao distrito de Agrovila. O jovem disse para os militares que seguia com a vítima pela estrada quando tentou desviar de um carro, que transitava pela contramão, mas acabou perdendo o controle e bateu no meio fio. Os dois caíram da motocicleta e a adolescente morreu na hora.