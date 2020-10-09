Acidentes deixam trânsito lento na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

Dois acidentes registrados na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (09), deixaram o trânsito complicado para o motorista que passavam pelo local no sentido Serra. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, as colisões foram registradas em pontos diferentes da via e deixaram feridos.
Segundo a Guarda, às 14h 15 foi registrado um engavetamento envolvendo quatro veículos, na altura da entrada da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Na colisão uma mulher e uma criança, que estavam em um dos carros, sofreram ferimentos leves. Uma das vítimas foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros no local e levada para um hospital da região. Ainda não há mais detalhes sobre o estado da saúde dos dois feridos.
Perto dali, nas proximidades do McDonald's, por volta das 14h50, a Guarda realizou o atendimento de uma segunda colisão envolvendo uma moto e um carro. Com o impacto o motociclista acabou ferido e foi atendido por uma equipe do Samu.
A Guarda informou ainda que equipes continuam atuando no local e auxiliam o trânsito. A pista, que chegou a ter uma faixa interditada, foi completamente liberada por volta das 15h45. Apesar disso, o fluxo de veículos continua lento, reflexo das colisões que aconteceram no local.