Moradores de Cariacica pedem redutor de velocidade na Leste-Oeste

Trecho da Leste-Oeste onde carreta tombou com produto químico na terça-feira (06) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

De acordo com apuração do repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, alguns moradores reclamam inclusive de abalos na estrutura das casas, como trincas e rachaduras espalhadas pelos cômodos. Um destes casos é o da dona de casa Arlete Neves. "Já é o quarto carro que tomba aqui, balança tudo na casa. Já até reformei a parede aqui, mas vem outro acidente e trinca de novo", contou.

Na extensão da via, a Leste-Oeste já apresenta problemas. Na reta que vai de Vila Velha a Cariacica, por exemplo, uma passarela de pedestres foi danificada após um acidente. A Leste-Oeste é uma rodovia sinuosa, ou seja, com muitas curvas. Há placas de sinalização em diversos pontos, mas para a população elas não são suficientes. Os ciclistas e aqueles que usam as calçadas para atividades físicas também reclamam do local, apontando que a imprudência dos motoristas e o excesso de curvas tornam coisas simples, como a prática de esportes, um desafio. De forma geral, a população pede um redutor de velocidade no local.

Passarela destruída em trecho da Leste-Oeste Crédito: Divulgação | TV Gazeta

AVALIAÇÃO DE ESPECIALISTA

Em outro ponto da rodovia, motoristas e moradores criticam a qualidade do asfalto, em que há muitos trechos com rachaduras, formando buracos. O engenheiro Apríglio Barreto, especialista em infraestrutura, fez uma avaliação do local. "A Leste-Oeste como engenharia não tem um erro, sendo uma rodovia com características de estradas, em um perímetro urbano em que há raios de curva desenvolvidos para veículos de projetos, onde atritos e velocidades são consideradas para o conforto do tráfego. Se trafegada dentro dos limites de projeto que foram estabelecidos, ela não oferece risco ao usuário", iniciou.

No entanto, para Barreto, quando uma estrada de pista dupla e com boa visibilidade está inserida em um perímetro urbano, os motoristas tendem a desenvolver uma velocidade acima da projetada, ação que compromete a segurança da via. "Você sai da zona de conforto, da característica de segurança que a estrada oferece, quando está dentro dos limites e acaba se expondo ao risco. O que acontece ali é uma exposição ao risco causada por imprudência", explicou.

Demandado pela reportagem da TV Gazeta, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que a rodovia Leste-Oeste não tem problema técnico e é sinalizada. O órgão apontou ainda que o trecho em Cariacica já está aberto ao tráfego há quase 10 anos e que os últimos acidentes foram casos isolados. O DER orienta os motoristas, especialmente os caminhoneiros, que passam pela rodovia com cargas pesadas, que respeitem o limite de velocidade. Apesar disso, o departamento informou que mesmo assim enviará uma equipe técnica para fazer a avaliação do local.

CARRETA TOMBADA FICOU MAIS DE 15 HORAS NO LOCAL

O acidente aconteceu entre os bairros Campo Belo I e II, nas proximidades da passarela de pedestres, no sentido Cariacica-Vila Velha. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a limpeza da pista e conter o vazamento de água-oxigenada.