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Rodovia interditada

Carreta tomba em curva da Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica

A carreta transportava água oxigenada. O líquido vazou na pista e causou muita fumaça, por conta da evaporação do produto químico. O acidente aconteceu na altura do bairro Campo Belo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 17:37

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 17:37

Bombeiros foram acionados após carreta tombar em Cariacica
Bombeiros foram acionados após carreta tombar em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Uma carreta carregada com água oxigenada tombou na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, no fim da tarde desta terça-feira (6). O líquido vazou na pista e causou muita fumaça, por conta da evaporação do produto químico. O acidente aconteceu entre os bairros Campo Belo I e II, nas proximidades da passarela de pedestres, no sentido Cariacica-Vila Velha.
O motorista do veículo teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a limpeza da pista e conter o vazamento de água oxigenada. A ocorrência segue em andamento na manhã desta quarta-feira (07) e a pista continua interditada. Equipes estão no local para retirar a carreta e efetuar o transbordo da carga. Não há previsão de liberação.
De acordo com a repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, o cheiro da água oxigenada era forte e moradores relataram que algumas pessoas chegaram a passar mal, por conta do odor que se espalhou na região. O motorista da carreta chegou a ficar preso na cabine do caminhão e foi ajudado por populares, que precisaram quebrar o vidro do para-brisa para retirá-lo. Ele teve uma queimadura no braço.
Corpo de Bombeiros  informou que foi acionado por volta das 16h55, para fazer o resgate de uma vítima de capotamento na via.  O motorista foi retirado do caminhão, com ferimentos leves, pela equipe de Resgate e conduzido para o hospital pelo Samu. A Polícia Militar também esteve no local. 
Motorista recebe atendimento do Samu após tombamento de carreta na Leste-Oeste, em Cariacica
Motorista recebe atendimento do Samu após tombamento de carreta na Leste-Oeste, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
O Corpo de Bombeiros acrescentou ainda que a área foi isolada. Em seguida, os bombeiros iniciaram o trabalho de limpeza, jogando água na pista e no caminhão para retirar a água oxigenada do local e preparar a retirada do veículo. A remoção será feita pela empresa responsável pela carga.
O Departamento de Edificações e Rodovias do Estado (DER-ES) informou que está mobilizando uma equipe para sinalizar e monitorar o trecho comprometido, para a segurança dos motoristas até a remoção total do caminhão e limpeza na via.
O órgão acrescentou ainda, que a rodovia é sinalizada e os motoristas, principalmente os caminhões que transitam com cargas de alto peso, precisam respeitar o limite determinado para evitar acidentes e, por isso, o DER-ES orienta prudência e perícia ao trafegar em todas as vias, principalmente em curvas.

DOIS ACIDENTES EM UMA SEMANA

O local onde houve o tombamento da carreta na tarde desta terça-feira (6) é o mesmo em que um contêiner caiu, de uma outra carreta, há exatamente uma semana, no dia 29 de setembro. As duas ocorrências foram registradas no sentido Cariacica-Vila Velha. Na ocasião do primeiro acidente, o trânsito também ficou comprometido no local.
Não há informações sobre o que teria causado os dois acidentes. Segundo relato de uma moradora da região, o cointêiner, que chegou a ficar mais de 24h abandonado na via, causou um acidente entre três carros.
Um contêiner caiu de uma carreta na Rodovia Leste Oeste e ocupou uma faixa da via
O contêiner caiu por volta das 7h da manhã de terça (29) e ficou mais de 24h no local Crédito: Josiane Santos

Carreta tombada na Leste-Oeste, em Cariacica

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