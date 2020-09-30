Contêiner cai de carreta e causa acidente na Leste-Oeste, em Cariacica

O contêiner caiu por volta das 7h da manhã desta terça (29) e ainda não foi retirado Crédito: Josiane Santos

Um contêiner caiu de uma carreta na Rodovia Leste-Oeste, na altura do bairro Campo Belo II, em Cariacica , por volta das 7 horas da manhã desta terça-feira (29). A carga está em uma faixa no sentido Vila Velha da via, se tornando um obstáculo para os motoristas. Gerou engarrafamento no horário de pico e até um engavetamento no local. Segundo moradores, até as 20h30 desta terça (29), o contêiner ainda não havia sido removido.

Josiane Santos, que morra no bairro, afirmou que nenhuma equipe de polícia foi ao local fazer a sinalização. Por isso, os próprios moradores do bairro estão alertando os motoristas. Ela afirmou também que o contêiner causou um engarrafamento e até um acidente envolvendo três carros.

O contêiner caiu por volta das 7h da manhã desta terça (29) e ainda não foi retirado Crédito: Josiane Santos

"Quando estava no horário de pico, por volta das 18h, 19h, teve engarrafamento e gerou até um engavetamento entre três carros. O dono da carreta colocou três cones, mas muito em cima do contêiner. Os moradores colocaram os cones mais para trás e estão fazendo a sinalização", disse.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) afirmou que, em caso de tombamento de cargas de empresas particulares, a retirada é responsabilidade única da própria transportadora. O DER alegou que notifica a empresa e estabelece um prazo para que o serviço seja feito, que varia dependendo do tamanho da carga e do local onde caiu.