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Contêiner cai de carreta e causa acidente na Leste-Oeste, em Cariacica

O contêiner caiu da carreta por volta das 7h desta terça (29) e até as 20h30 ainda não havia sido retirada do local; o DER afirmou que a remoção é responsabilidade da empresa dona da carga

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 21:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 21:32
Um contêiner caiu de uma carreta na Rodovia Leste Oeste e ocupou uma faixa da via
O contêiner caiu por volta das 7h da manhã desta terça (29) e ainda não foi retirado Crédito: Josiane Santos
Um contêiner caiu de uma carreta na Rodovia Leste-Oeste, na altura do bairro Campo Belo II, em Cariacica, por volta das 7 horas da manhã desta terça-feira (29). A carga está em uma faixa no sentido Vila Velha da via, se tornando um obstáculo para os motoristas. Gerou engarrafamento no horário de pico e até um engavetamento no local. Segundo moradores, até as 20h30 desta terça (29), o contêiner ainda não havia sido removido.
Josiane Santos, que morra no bairro, afirmou que nenhuma equipe de polícia foi ao local fazer a sinalização. Por isso, os próprios moradores do bairro estão alertando os motoristas. Ela afirmou também que o contêiner causou um engarrafamento e até um acidente envolvendo três carros.
Um contêiner caiu de uma carreta na Rodovia Leste Oeste e ocupou uma faixa da via
O contêiner caiu por volta das 7h da manhã desta terça (29) e ainda não foi retirado Crédito: Josiane Santos
"Quando estava no horário de pico, por volta das 18h, 19h, teve engarrafamento e gerou até um engavetamento entre três carros. O dono da carreta colocou três cones, mas muito em cima do contêiner. Os moradores colocaram os cones mais para trás e estão fazendo a sinalização", disse.
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) afirmou que, em caso de tombamento de cargas de empresas particulares, a retirada é responsabilidade única da própria transportadora. O DER alegou que notifica a empresa e estabelece um prazo para que o serviço seja feito, que varia dependendo do tamanho da carga e do local onde caiu. 
A reportagem de A Gazeta também demandou o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, com relação à reclamação dos moradores da região, assim que a resposta chegar essa publicação será atualizada. 

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