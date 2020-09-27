Motociclista morre após colidir com carro estacionado em Colatina

Um motociclista de 28 anos morreu após colidir com um carro estacionado, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu no bairro José de Anchieta, na manhã deste domingo (27).
Segundo a PM, o condutor da motocicleta bateu de frente com o veículo estacionado e foi arremessado. O resgate chegou a ser acionado, mas o óbito foi confirmado no local. As causas do acidente e o nome da vítima não foram informados.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, ao lado do corpo do motociclista foram encontrados alguns papelotes de cocaína. A droga foi apreendida pelos militares.