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Corpo foi arremessado

Motociclista morre após colidir com carro estacionado em Colatina

De acordo com a Polícia Militar, ao lado do corpo da vítima foram encontrados alguns papelotes de cocaína

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 15:43
Motociclista morre após colidir com carro estacionado em Colatina
Motociclista morre após colidir com carro estacionado em Colatina Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um motociclista de 28 anos morreu após colidir com um carro estacionado, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu no bairro José de Anchieta, na manhã deste domingo (27).
Segundo a PM, o condutor da motocicleta bateu de frente com o veículo estacionado e foi arremessado. O resgate chegou a ser acionado, mas o óbito foi confirmado no local. As causas do acidente e o nome da vítima não foram informados.

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Ainda de acordo com a Polícia Militar, ao lado do corpo do motociclista foram encontrados alguns papelotes de cocaína. A droga foi apreendida pelos militares.

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